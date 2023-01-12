Peyami Safa Kimdir? Peyami Safa Eserleri, Kitapları, Hayatı, Sözleri ve Edebi Kişiliği

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Peyami Safa Kimdir?

Peyami Safa, Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. Söz konusu şahıs aynı zamanda gazetecidir. İstanbul'da dünyaya gelen yazar, çok sayıda eser kaleme almıştır. Kimi eserlerinde Server Bedi ve Çömez isimlerini de kullanmıştır.

Peyami Safa, Cumhuriyet döneminde yazdığı eserlerle ön plana çıkmıştır. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden yazarın hayatı önemli oranda zorlaşmıştır. 1899 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Peyami Safa esasında Trabzon kökenlidir. Peyami Safa'nın babası Muallim Naci, 2. Abdülhamit'e karşı yürütülen muhalif hareketlerde başı çeken kişilerden biridir. Bu nedenle ailece sürgüne gönderilmiş, Sivas'ta yaşamaya başlamışlardır.

İlköğretim hayatına Sivas'ta başlayan Peyami Safa bu dönemde talihsiz bir hastalığa yakalanmıştır. Verem hastalığına yakalanan yazar, bu dönemdeki gözlemlerin ilerleyen dönemde yazdığı "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" isimli eserinde yer vermiştir.

Peyami Safa Eserleri ve Romanları

Peyami Safa, yaşadığı dönemde çok sayıda eser ortaya koyuştur. Bu eserler içinde öne çıkanlar aşağıda sıralanmıştır.

Mahşer

Sözde Kızlar

Süngülerin Gölgesinde

Bir Akşamdı

Canan

Şimşek

Bir Tereddüdün Romanı

Biz İnsanlar

Gençliğimiz

Fatih Harbiye

Yalnızız

Matmazel Noraliya'nın Koltuğu

İstanbul Hikâyeleri

Siyah Beyaz Hikâyeler

Ateş Böcekleri

Peyami Safa Edebi Kişiliği

Peyami Safa, eserlerinde daha çok doğu ile batı arasındaki çatışmaları işlemiştir. Psikolojik roman denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri Peyami Safa'dır. Eserlerinde psikolojik tahlillere özel olarak yer vermiştir. Yazarın tüm eserleri beğenilerek okunmuş halen de okunmaktadır. Peyami Safa 15 Haziran 1961 yılında İstanbul'da vefat etmiştir.