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Giriş Tarihi: 12.1.2023 10:29 Son Güncelleme: 12.1.2023 10:29

Peyami Safa Kimdir? Peyami Safa Eserleri, Kitapları, Hayatı, Sözleri ve Edebi Kişiliği

Türk edebiyatının önemli yazarları ile ilgili araştırma yapıyorsanız Peyami Safa kimdir sorusunu da incelemelisiniz. Peyami Safa eserleri ve romanları Türk edebiyatına damga vurmuştur. Peyami Safa edebi kişiliği incelendiğinde kendisinin edebiyat için rol model olduğu görülecektir. Peyami Safa hayatı da edebiyat eksenli incelenmelidir. Peyami Safa hangi akım ve toplulukta? Peyami Safa sözleri ile ilgili merak ettiklerinizi sizler için yazımızda derledik.

Peyami Safa Kimdir? Peyami Safa Eserleri, Kitapları, Hayatı, Sözleri ve Edebi Kişiliği

Peyami Safa kimdir konusunu araştırırken daha çok Peyami Safa eserleri ve romanları ekseninde araştırma yapmanız gerekir. Söz konusu yazar çok sayıda eser ortaya koymuştur. Peyami Safa edebi kişiliği, birçok edebiyatçıya örnek olmuştur. Peyami Safa hayatı, edebiyatın yakın tarihi ile ilgili bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. Peyami Safa hangi akım ve toplulukta konusu da merak edilenler arasındadır. Peyami Safa sözleri yazımızın devamında.

Peyami Safa Kimdir?

Peyami Safa, Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. Söz konusu şahıs aynı zamanda gazetecidir. İstanbul'da dünyaya gelen yazar, çok sayıda eser kaleme almıştır. Kimi eserlerinde Server Bedi ve Çömez isimlerini de kullanmıştır.

Peyami Safa, Cumhuriyet döneminde yazdığı eserlerle ön plana çıkmıştır. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden yazarın hayatı önemli oranda zorlaşmıştır. 1899 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Peyami Safa esasında Trabzon kökenlidir. Peyami Safa'nın babası Muallim Naci, 2. Abdülhamit'e karşı yürütülen muhalif hareketlerde başı çeken kişilerden biridir. Bu nedenle ailece sürgüne gönderilmiş, Sivas'ta yaşamaya başlamışlardır.

İlköğretim hayatına Sivas'ta başlayan Peyami Safa bu dönemde talihsiz bir hastalığa yakalanmıştır. Verem hastalığına yakalanan yazar, bu dönemdeki gözlemlerin ilerleyen dönemde yazdığı "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" isimli eserinde yer vermiştir.

Peyami Safa Eserleri ve Romanları

Peyami Safa, yaşadığı dönemde çok sayıda eser ortaya koyuştur. Bu eserler içinde öne çıkanlar aşağıda sıralanmıştır.

  • Mahşer
  • Sözde Kızlar
  • Süngülerin Gölgesinde
  • Bir Akşamdı
  • Canan
  • Şimşek
  • Bir Tereddüdün Romanı
  • Biz İnsanlar
  • Gençliğimiz
  • Fatih Harbiye
  • Yalnızız
  • Matmazel Noraliya'nın Koltuğu
  • İstanbul Hikâyeleri
  • Siyah Beyaz Hikâyeler
  • Ateş Böcekleri

Peyami Safa Edebi Kişiliği

Peyami Safa, eserlerinde daha çok doğu ile batı arasındaki çatışmaları işlemiştir. Psikolojik roman denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri Peyami Safa'dır. Eserlerinde psikolojik tahlillere özel olarak yer vermiştir. Yazarın tüm eserleri beğenilerek okunmuş halen de okunmaktadır. Peyami Safa 15 Haziran 1961 yılında İstanbul'da vefat etmiştir.

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Peyami Safa Kimdir? Peyami Safa Eserleri, Kitapları, Hayatı, Sözleri ve Edebi Kişiliği
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