Peygamberdevesi Isırır Mı? Peygamberdevesi Tehlikeli Mi, İnsana Zarar Verir Mi?

Adını ön bacaklarının bükülü olmasından dolayı tıpkı dua ediyormuş gibi görünmesinden alan peygamberdevesi, genellikle tropikal bölgelerde yaşamakla birlikte ağaç ve orman bakımından zengin olan bölgelerde bulunur. Büyük gövdeli ve uzun bacaklı olması sebebiyle ürkütücü görünebilen peygamberdevesinin pek bilinmeyen birçok yönü vardır. Bu yönlerini bilmeyen çoğu kişinin bu böceği gördüğünde düşündükleri peygamberdevesi ısırır mı, peygamberdevesi tehlikeli mi, insana zarar verir mi sorularının cevabı oldukça önemlidir.

Peygamberdevesi Isırır Mı?

Zararlı olup olmadığı sıkça merak edilen peygamberdevesi düşünülenin aksine ısırmaz, nadir bir ihtimal olan ısırma durumu da zarar vermez. Kendi beslenme döngüsünü gerçekleştirmek adına diğer böcekleri avlayan peygamberdevesi insanları ısırmaz, bu konuda herhangi bir böcekten farksızdır.

Peygamberdevesi Tehlikeli Mi, İnsana Zarar Verir Mi?

Görüntüsü yüzünden korkutucu ve tehlikeli bir izlenim veren peygamberdevesi tehlikeli değildir. Sanılanın tam tersi olarak özellikle bahçe sahipleri tarafından çokça sevilen, oldukça faydalı bir böcektir. Bunun sebebi bitkilerdeki ve topraktaki zararlı böceklere karşı savaşan koruyucu bir yapısı olmasıdır. İnsanlara zarar vermeyen, aksine pek çok yönüyle insanlara yardımı dokunan, zehirsiz ve zararsız bir canlıdır. Zararlı böcekler haricinde kimseye zararı dokunmayan peygamberdevesi, görülmesi durumunda endişelenme gerektirecek bir böcek değildir.