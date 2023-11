Physical Appearance Konu Anlatımı - İngilizce Fiziksel Özellikler ve Dış Görünüş Kelimeleri

Fiziksel görünüş kelimelerini anlamak, sadece kişileri daha etkili bir şekilde tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda kültürler arası iletişimde de önemli bir rol oynar. İnsanları betimleyebilmek o kadar önemlidir ki öğrenilen her yeni dilde başta gelen konulardan biri de fiziksel görünüştür. Physical Appearance konu anlatımı sayesinde İngilizce fiziksel özellikler ve dış görünüş kelimelerini öğrenmek mümkündür.

İngilizce Fiziksel Özellikler ve Dış Görünüş Kelimeleri

Hair (Saç):

İlk dikkat çeken özellik genellikle saçlardır. İşte saç tiplerini tanımlayan bazı kelimeler:

Straight (Düz): Doğal olarak düz saç.

Curly (Kıvırcık): Doğal olarak kıvırcık olan saç.

Wavy (Dalgalı): Doğal olarak dalgalı saç.

Ayrıca, saç renkleri de önemlidir:

Blonde (Sarışın): Açık renkli saç.

Brunette (Kumral): Koyu kahverengi saç.

Redhead (Kızıl): Kırmızı veya turuncu tonlu saç.

Eyes (Gözler):

Gözler, bir kişinin ifadesini belirlemede önemli bir rol oynar. İşte bazı göz renkleri:

Blue: Mavi gözler.

Brown: Kahverengi gözler.

Green: Yeşil gözler.

Hazel: Kahverengi ve yeşil karışımı gözler.

Face Shape (Yüz Şekli):

Yüz şekli de bir kişinin genel görünümünü etkiler:

Round (Yuvarlak): Yuvarlak yüz şekli.

Oval (Yumurta): Yumurta şeklinde yüz.

Square (Kare): Kare şeklinde yüz.

Heart-shaped (Kalp Şeklinde): Kalp şeklinde yüz.

Height (Boy):

Kişinin boyu da dış görünüşün önemli bir parçasıdır:

Tall (Uzun): Uzun boylu.

Short (Kısa): Kısa boylu.

Average height (Ortalama Boy): Ortalama boylu.

Build (Vücut Yapısı):

Vücut tipi de kişinin fiziksel görünüşünü belirler:

Slim (İnce): İnce vücut yapısı.

Athletic (Atletik): Atletik vücut yapısı.

Curvy (Kıvrımlı): Kıvrımlı vücut yapısı.

Physical Appearance Konu Anlatımı

İngilizce dilinde, insanları, nesneleri ve genel olarak bir şeyin sahip olduğu özellikleri ifade etmek için "has" ve "have" gibi ifadeler sıkça kullanılır. Bu ifadeler, bir kişinin veya nesnenin sahip olduğu belirli nitelikleri, özellikleri veya eşyaları vurgulamak için kullanılır.

"Has" İfadesi:

"Has" ifadesi, genellikle üçüncü tekil şahıslar için kullanılır, yani bir kişi, hayvan veya nesne hakkında konuşurken. Bu ifade, sahip olunan özellikleri veya eşyaları vurgular. Örneğin:

She has a beautiful voice. (Güzel bir sesi var.)

The car has a powerful engine. (Arabanın güçlü bir motoru var.)

He has a talent for playing the guitar. (Gitar çalmada yeteneği var.)

"Has" ifadesi, genellikle bireyin kişisel niteliklerini veya sahip olduğu özellikleri belirtirken kullanılır.

"Have" İfadesi:

"Have" ifadesi, genellikle birinci tekil şahıslar (I), ikinci tekil şahıslar (you), birinci çoğul şahıslar (we), ve üçüncü çoğul şahıslar (they) için kullanılır. Bu ifade, bir kişinin veya bir grup insanın kolektif sahiplik veya özellikleri vurgular. Örneğin:

We have a meeting tomorrow. (Yarın bir toplantımız var.)

They have a strong sense of community. (Topluluk duyguları güçlü.)

I have two cats. (İki kedim var.)

"Have" ifadesi, genellikle genel sahiplik, grup özellikleri veya sayılabilir eşyaları belirtirken kullanılır.

"Has" ve "have" ifadeleri, dilin ifade gücünü zenginleştiren ve anlamı derinleştiren önemli araçlardır. Bu ifadeler, bir dilin esnekliği sayesinde kişinin ya da nesnenin sahip olduğu özellikleri ve eşyaları daha detaylı bir şekilde anlatmamıza yardımcı olur.