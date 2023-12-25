Pi İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Pi İle Başlayan Kelimeler Listesi

Pi ile başlayan kelimeler, harf sayısına ve alfabetik düzene göre sıralanabilir. Bunlar gibi yeni sözcükler öğrenmek, kelime dağarcığının da gelişmesine destek olur. Ek olarak, okumayı ve iletişim kurmayı büyük ölçüde daha keyifli bir hale getirir. Bilişsel fonksiyonların gelişmesine katkıda bulunur. Kelime ve kavramlara ne kadar hakim olunursa dil de o kadar zenginleşir. Bu yüzden, Türkçe pi ile başlayan kelimeler listesi mutlaka incelenmelidir.

Pi ile Başlayan Kelimeler Neler?

Türkçede başında "-pi" eki yer alan çok sayıda kelime vardır. Özellikle bulmaca çözerken veya benzeri kelime oyunlarından birini oynarken bunların neler olduğu sıkça araştırılır. Ek olarak, Türkçedeki sözcükler ile ilgili araştırma yapanlar veya bununla ilgili ödev hazırlayan öğrenciler için de söz konusu kelimeleri öğrenmek faydalı olabilir. Harf sayısı ve alfabetik sıra baz alınarak kolayca ezberlemek mümkündür. Birçoğu, günlük hayatta yaygın olarak kullanıldığından dolayı anlamı bilinen kelimelerdir. Başında - pi eki bulunan sözcükler, harf sayılarına göre şu şekilde sıralanabilir:

3 Harfliler

PİL

PİS

4 Harfliler

PİDE

PİKE

PİLE

PİPO

PİRE

PİST

5 Harfliler

PİKAP

PİLAV

PİLİÇ

PİLOT

PİNTİ

PİPET

PİŞİK

PİŞTİ

PİTON

PİYON

PİZZA

6 Harfliler

PİJAMA

PİKNİK

PİKSEL

PİLAKİ

PİRANA

PİRİNÇ

PİŞKİN

PİSLİK

PİŞMAN

PİSTON

PİYADE

PİYANO

PİYASA

7 Harfliler

PİGMENT

PİLATES

PİLOTAJ

PİRAMİT

PİRZOLA

PİSUVAR

PİYANGO

8 Harfliler

PİROMANİ

PİSBOĞAZ

PİSKOPOS

PİTORESK

PİYANİST

9 Harfliler

PİREKAPAN

PİREKIRAN

PİROMETRE

PİŞMANİYE

10 Harfliler

PİKAJCILIK

PİKNOMETRE

PİROGRAVÜR

Pı ile Başlayan Kelimeler Neler?

Dilimizde, "-pı" eki ile başlayan pek çok sözcük bulunur. Bunların neler olduğunu merak edenler için harf sayısına göre liste aşağıdaki gibidir.

5 Harfliler

PIHTI

PINAR

6 Harfliler

PIRASA

PISMAK

PITRAK

7 Harfliler

PIRILTI

PISIRIK

8 Harfliler

PIRLANTA

9 Harfliler

PINARBAŞI

PIRILTILI

10 Harfliler

PIHTILAŞMA

PINARHİSAR

PIŞPIŞLAMA