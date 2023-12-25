Pi İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Pi İle Başlayan Kelimeler Listesi

Pi ile başlayan kelimeler, harf sayısına ve alfabetik düzene göre sıralanabilir. Bunlar gibi yeni sözcükler öğrenmek, kelime dağarcığının da gelişmesine destek olur. Ek olarak, okumayı ve iletişim kurmayı büyük ölçüde daha keyifli bir hale getirir. Bilişsel fonksiyonların gelişmesine katkıda bulunur. Kelime ve kavramlara ne kadar hakim olunursa dil de o kadar zenginleşir. Bu yüzden, Türkçe pi ile başlayan kelimeler listesi mutlaka incelenmelidir.
Türkçede başında "-pi" eki yer alan çok sayıda kelime vardır. Özellikle bulmaca çözerken veya benzeri kelime oyunlarından birini oynarken bunların neler olduğu sıkça araştırılır. Ek olarak, Türkçedeki sözcükler ile ilgili araştırma yapanlar veya bununla ilgili ödev hazırlayan öğrenciler için de söz konusu kelimeleri öğrenmek faydalı olabilir. Harf sayısı ve alfabetik sıra baz alınarak kolayca ezberlemek mümkündür. Birçoğu, günlük hayatta yaygın olarak kullanıldığından dolayı anlamı bilinen kelimelerdir. Başında - pi eki bulunan sözcükler, harf sayılarına göre şu şekilde sıralanabilir:
PİL
PİS
PİDE
PİKE
PİLE
PİPO
PİRE
PİST
PİKAP
PİLAV
PİLİÇ
PİLOT
PİNTİ
PİPET
PİŞİK
PİŞTİ
PİTON
PİYON
PİZZA
PİJAMA
PİKNİK
PİKSEL
PİLAKİ
PİRANA
PİRİNÇ
PİŞKİN
PİSLİK
PİŞMAN
PİSTON
PİYADE
PİYANO
PİYASA
PİGMENT
PİLATES
PİLOTAJ
PİRAMİT
PİRZOLA
PİSUVAR
PİYANGO
PİROMANİ
PİSBOĞAZ
PİSKOPOS
PİTORESK
PİYANİST
PİREKAPAN
PİREKIRAN
PİROMETRE
PİŞMANİYE
PİKAJCILIK
PİKNOMETRE
PİROGRAVÜR
Dilimizde, "-pı" eki ile başlayan pek çok sözcük bulunur. Bunların neler olduğunu merak edenler için harf sayısına göre liste aşağıdaki gibidir.
PIHTI
PINAR
PIRASA
PISMAK
PITRAK
PIRILTI
PISIRIK
PIRLANTA
PINARBAŞI
PIRILTILI
PIHTILAŞMA
PINARHİSAR
PIŞPIŞLAMA