Pi Sayısını Kim Buldu? Pi Sayısı Nasıl Keşfedildi, Ne Zaman Ve Neden Bulundu?

Arşimet katsayısı ismiyle de anılan pi sayısı tarihi oldukça köklü matematiksel değerlerden biridir. Geçmişten günümüze kadar çoğu matematikçinin gerçek değerini hesaplamaya uğraştığı ancak net bir rakamın elde edilemediği pi sayısı günümüzde 3,14 olarak kabul edilerek işleme alınır. Peki, bu ilginç değer nasıl ve ne şekilde ortaya çıktı hep birlikte bir göz atalım.

Pi Sayısı Nasıl Keşfedildi, Pi Sayısını Kim Buldu?

Çeşitli formüllerle net karşılığının bulunmaya çalışıldığı pi sayısı ilk olarak M.Ö. 212 yılında karşımıza çıkıyor. Antik Yunan döneminin matematikçi, fizikçi, astronom ve filozofu olarak karşımıza çıkan hatta ve hatta suyun kaldırma kuvvetini bulan Arşimet pi sayısının keşfine imza atan ilk kişidir. Keza sembolü olan π işareti de yine Yunan alfabesinin 16. harfinden gelmektedir.

Pi sayısı nasıl keşfedildi sorusuna yönelirsek aslında Arşimet'ten önce M.Ö. 1650 yıllarında Mısırlılar tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Hatta öyle ki Mısır Piramitlerinin inşasında bu özel sayıdan yararlanıldığı varsayılıyor. Buradan da anlaşılacağı üzere aslında pi sayısının keşfi Arşimet'e değil, Mısırlılara ait.

Peki, bu tarih sahnesinde Arşimet neden sıkça anılıyor diye soracak olursanız; o tarihe kadar pi sayısının gerçek değerine yakın hesaplamaları yapan en ünlü matematikçinin o olmasından kaynaklanıyor. Yani pi sayısının formüle dökülüp sonsuz değerine en yakın rakamın hesaplanması Arşimet'e aittir.

Pi Sayısının Tarih Sahnesindeki Yeri, Ne Zaman ve Neden Bulundu?

Pek çok kişide merak uyandıran pi sayısını nasıl ortaya çıktı diye araştırma yapacak olursanız karşınıza çıkacak en somut örnekler Mısır ve Babil topluluklarına ait olacaktır. Keza ortaya koydukları çoğu önemli eserde pi sayısının bir parmağı olduğu düşünülüyor.

Elbette o dönemlerde nasıl ve ne şekilde ortaya çıkarıldı net bir veri yok fakat Giza'daki Büyük Piramit inşasında pi sayısının iki katındaki verilere ulaşılıyor. Bu veriler sonucunda çoğu tarihçi ve matematikçi M.Ö. 2550 ile 2500 yılları arasında inşa edilen piramitlerin yapımında bu sonsuz sayı değerinden faydalanıldığı fikrini ediniyor.

Uygarlıklarda farklı değerler ile alınan pi sayısının en yakın değerini 3,14 olarak hesaplayan Arşimet öncesinde pi sayısına verilen değerler şu şekildeydi: