Pilates Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Pilates Mi Plates Mi?

Yabancı kökenli kelimelerin yazımı konusunda çeşitli hatalar yapılmaktadır. Dilimize başka dillerden geçmiş bazı sözcükler, yanlış telaffuz ya da yazım alışkanlıkları nedeniyle hatalı biçimde kullanılabilmektedir. Örneğin "laboratuvar" yerine "labaratuvar" ya da "sürpriz" yerine "supriz" gibi örnekler bu durumu açıkça göstermektedir. Bu bağlamda pilates nasıl yazılır ve TDK'ye göre doğru yazılışı pilates mi pilates mi gibi soruların cevabı merak edilmektedir.

Pilates Nasıl Yazılır?

"Pilates" sözcüğü vücut esnekliğini ve kas gücünü artırmaya yönelik egzersizleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Alman yazar, mucit ve beden eğitmeni olan Joseph Hubertus Pilates tarafından geliştirilen bu yöntem bedenin dengeli bir biçimde çalışmasını hedefler. Pilates'in icadıyla hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı geliştirmeye yönelik bir egzersiz sistemi olan pilates deneyen insanlar tarafından son derece yararlı bulunarak dünya genelinde yaygınlaşmıştır.

Türkçede "pilates" kelimesi ise kökeni itibarıyla özel bir isimden türemiş olmasına rağmen artık genel kullanıma yerleşmiştir. Bu nedenle yazımı sırasında Türk Dil Kurumu kurallarına uygun hareket edilmelidir. Yabancı kökenli kelimeler Türkçeye geçerken ya olduğu gibi alınır ya da fonetik yapısına uygun bir biçimde dilimize uyarlanması sağlanır. Pilates sözcüğü de orijinal yazımı korunan ve herhangi bir değişikliğe uğramadan dilimize geçen bir sözcüktür.

Bu noktada pilates nasıl yazılır, sorusunun cevabı net olarak "pilates" şeklindedir. Herhangi bir harf eksikliği ya da fazlalığı bulunmaksızın yazılmalıdır. Örneğin:

Doğru kullanım: Hafta sonları pilates yaparak rahatlıyorum.

Yanlış kullanım: Hafta sonları piylates yaparak rahatlıyorum.

İkinci cümledeki yanlış yazım yanlış telaffuz kaynaklı ortaya çıkmaktadır.

Dolayısıyla pilates kelimesi Türkçe yazımında da orijinal kökenine sadık kalınarak kullanılmaktadır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Pilates Mi Pilates Mi?

"Pilates" kelimesinin kökeni Almanya'da dünyaya gelen Joseph Hubertus Pilates'in soyadına dayanmaktadır. Yazar ve mucit olan aynı zamanda beden eğitmenliği de yapan Joseph Hubertus Pilates'in soyadı zamanla belirli bir egzersiz metodunun adı haline gelmiştir. Türkçeye geçişinde bu özgün yazım korunmuş ve herhangi bir değişikliğe uğramamıştır.

Ancak yazım hataları özellikle ses uyumlarına göre değişiklik göstermektedir. Bazı kimseler kelimeyi "piylates", "pilatess" veya "pilatez" şeklinde hatalı biçimlerde yazabilmektedir. Bu yanlış yazımlar özellikle kelimenin yabancı kökenli oluşu ve okunuşundaki küçük farklılıklardan kaynaklanmaktadır.

Örneğin:

Yanlış yazım: Bugün piylates dersine katıldım.

Yanlış yazım: Bugün pilatess dersine katıldım.

Yanlış yazım: Bugün pilatez dersine katıldım.

Doğru yazım: Bugün pilates dersine katıldım.

Türk Dil Kurumu'na göre bu yabancı dilden Türkçeye geçerek uyarlamış sözcüğün doğru yazımı pilates şeklinde olmalıdır. Bu nedenle hem yazımda hem de telaffuzda kelimenin orijinal yapısına sadık kalınması, dilimizin doğru kullanımının sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Yabancı kökenli sözcüklerde yazım hatalarından kaçınmak için TDK'nin güncel yazım kılavuzundan yararlanılması tavsiye edilmektedir.