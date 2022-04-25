Pili Kim İcat Etti? İlk Pil Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Sanayi devriminden sonra çok fazla teknolojik alette ilerleme kaydedilmiştir. Her ne kadar ilk zamanlar elektronik cihazların gelişimi halka çok yansımasa bile özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra teknoloji tüm dünyada hızla yayılmış ve hayatımızda mükemmel bir kolaylık sağlayan cihazlar dünyanın dört yanına dağılmıştır. Bu elektronik aletlerin gelişimi ve yaygınlaşmasında da pilin yadsınamaz öneme sahip bir rolü vardır.

Pili Kim İcat Etti?

Bağdat Pilleri, tarihte bilinen en eski tarihli pillerdir. Bu pillerin M.Ö. 250 - M.Ö. 650 yıllarında icat edildiği düşünülmektedir. Dünyaca ünlü bir fizikçi olan İtalyan asıllı Alessandro Volta ise pilleri geliştirmeye 19. Yüzyılda başlamıştır. Bugün modern dünyadaki pil endüstrisinin cirosunun 150 milyonu aşkın olduğu varsayılmaktadır.

Piller özellikle otomobil piyasasındaki ilerleme ile birlikte çok değer kazanmışlardır. Pillerin giderek karmaşık sistemlere entegre edilmesi ve kapitallerinin büyümesi nedeniyle bu sayının trilyon dolarlara yaklaşacağı düşünülüyor.

İlk Pil Nerede ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Tahminlere göre pilin keşfi M.Ö. 6. Yüzyıla değin uzanır. Fakat bilimsel ve teorik biçimde pilin ele alındığı tarih 17. Yüzyıldır. Bununla beraber ilk defa bulunması bir tesadüf eseri 1800 yılına denk gelmektedir. Ancak yine de bu senelerde bilinen elektrik çeşidi; kumaş ve benzeri malzemelere sürterek oluşturulan statik elektriktir.

Aynı zamanda bu elektrik çeşidi yıldırım elektriği şeklinde de bilinir. İlerleyen senelerde (19.yüzyıl) devamlı elektrik akımına izin veren pilin keşfi gerçekleşmiştir. Elektrikle ilgili bu konuda çalışmalar, Luigi Galvani'ye (1737 – 1798) aittir. Luigi, yaptığı kurbağa deneyleri ile ün kazanmış bir isimdir

Pil Hangi Ülkede İcat Edildi ve Neden Kullanıldı?

1802 senesinde Dr. William Crucikhank seri üretime uygun bir pil tasarlar. Crucikhank; bakır ve çinko plakaları aynı boyutlarda kare biçiminde keserek uçlarından lehimledi. Daha sonra çimento ile sıvadı ve içini su ve asitle doldurdu. Daha sonra Humphry Davy, Londra Kraliyet Enstitüsünün kasasına bir pil yerleştirdi ve böylece yeni keşiflerin önü açıldı.

Fakat en sonunda 1859 senesinde Gaston Plante isimli bir Fransız, şarj edilebilir pili icat etti ki bu sanayi çağının en büyük teknolojik devrimlerinden bir tanesiydi.