Pimpirikli Ne Demek? Pimpirikli İnsan Ne Anlama Gelir ve Kime Denir?

Dilimizde çok sık kullanılan sözcüklerden biri pimpirikli sözcüğüdür. Bu sözcüğün hangi manada ve niçin kullanıldığı çoğu kişinin merak ederek araştırdığı bir konudur. Bu yazımızda pimpirikli ne demek, pimpirikli insan ne anlama gelir ve kime denir sorularının yanıtlarını araştırdık. Pimpirikli kelimesiyle ilgili aklınıza takılan tüm soruların cevaplarına bu yazımızın içerisinden ulaşabilirsiniz.

Pimpirikli Ne Demek?

Pimpirikli kelimesi günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Türk Dil Kuruma göre bu kelimenin iki farklı manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

Gereksiz yere titizlik gösteren

Kuşkucu

Pimpirikli kelimesinin manası kadar pimpirik ne demek sorusunun cevabı da merak edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre pimpirik sözcüğü de pimpirikli sözcüğü ile aynı anlamları taşımaktadır. Ancak pimpirik sözcüğü zaman zaman çok yaşlı ve güçsüz insanları tabir etmek için de kullanılmaktadır. Ayrıca bu sözcüğün "bozuk, harap, virane" manalarında mecazen kullanımı da vardır.

Pimpirikli İnsan Ne Anlama Gelir?

Pimpirikli insan ifadesi, hemen hemen her konuda kuşkucu tavırlar sergileyen, yok yere şüphelenen ve olayları çok abartan kişiler için kullanılmaktadır. Bu tür insanlar her türlü konuya kuşkulu bir şekilde yaklaşır ve gereksiz yere çok fazla titizlenir.

Pimpirikli Eş Anlamlısı Nedir?

Mana bakımından aynı, yazım ve okunuş bakımından farklı olan sözcükler eş anlamlı olarak tanımlanmaktadır. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine geçebilir. Eş anlamlı sözcükler aynı zamanda anlamdaş sözcükler olarak da bilinmektedir. Pimpirikli sözcüğü anlamdaş karşılığı olan sözcükler arasında yer almaktadır. Pimpirikli eş anlamlısı olan sözcük:

Kuşkucu

Pimpirikli kelimesi yerine kuşkucu kelimesi de kullanılabilmektedir.