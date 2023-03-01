Pinhan Ne Demek? Pinhan Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Gündelik hayatımızda televizyon veya sosyal medyada karşımıza çıkıp anlamını bilmediğimiz kelimelerden biri olan Pinhan kelimesinin kökeni ve cümle içinde kullanımı merak ediliyor. Peki Türkçe diline farklı dil kökeni ile giren ve günlük hayatta karşımıza çıkan Pinhan kelimesi ne anlama geliyor? Pinhan ne demek? Pinhan kelimesinin kökeni ve cümle içinde kullanımı nasıl olur? İşte TDK'ya göre anlamı ve cümlede kullanım örnekleri…

TDK'ya Göre Pinhan Kelime Anlamı Nedir?

1. Anlamı: Gizli, saklı, örtülü.

Kelime yangın olarak gizli ve saklı anlamında, sıfat olarak kullanılır.

Örnek kelimeler:

Pinhan aşk - Gizli aşk

Pinhan gerçek - Saklı gerçek

2. Anlamı: Açığa çıkması istenmeyen gizli gerçek, sır.

Kelimenin mecazi anlamda kullanıldığında ise sır manasına gelir.

3. Anlamı: Gizemli, sır dolu.

Kelimenin üçüncü ve son anlamı ise gizemlidir.

Pinhan Kelimesi Nasıl Kullanılır?

Pinhan kelimesi cümlelerde genellikle sıfat olarak kullanılır.

1- Öyle pinhan bir haldeyim ki beni ben bile bulamam.



2- Bu pinhan bir gerçektir, bu gerçeğe herkes erişemez.

Bazı cümlelerde pinhan sözcüğü isim olarak da kullanılabilir.

Bu öyle bir pinhan ki öğrenen, öğrendiğine pişman olur. (Sır anlamında kullanılmıştır.