Pinokyo Masalı Oku - Pinokyo Masalı Ana Fikri ve Karakterleri

Pinokyo Masalı oku, çeşitli yazılı eserlerde görebileceğiniz bir yapıt olduğu gibi dinletilerde de bu esere rastlayabilirsiniz. Pinokyo, çok istenen şeylerin gerçekleşme ihtimalinin de yüksek olduğu yönünde bizlere ders verir niteliktedir. Masalın ana karakteri Pinokyo ve babası Geppetto'dur. Çeşitli müzikallerde de bu eserin işlendiği görülür. Pinokyo Masalı ana fikri ve karakterleri yazımızın devamında.

Pinokyo Masalı Oku

Pinokyo, İtalya'ya özgü bir masaldır. Zaman içerisinde bu masal tüm dünyaya yayılmıştır. Eserin ilk ortaya çıkışı Carlo Collodi'nin 1883 tarihinde yazdığı "Pinokyo'nun Serüvenleri" romanı ile olmuştur. Bir zamanlar Geppetto isminde fakir bir ağaç ustası varmış. Bu ağaç ustasının sevimli bir de oğlu varmış. Bir kilise ziyaretinde yangın çıkar ve Geppetto'nun oğlu yangında ölür. Geppetto bu duruma çok üzülür ve yaptığı ağaçtan bir kukla ile kendini avutmaya başlar. Yine ağaç kuklaya bakarak ağladığı bir gün iyi kalpli peri Geppetto'nun yanına gelir. Yaptığı sihir ile ağaç kuklayı canlandırır. Geppetto bu duruma çok sevinir. Bundan sonraki hayatına Pinokyo isimli kukla ile devam eder.

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Pinokyo Masalı Ana Fikri ve Karakterleri

Pinokyo, sevimli olmasının yanında çok da yaramaz bir çocuktur. Bu özelliği ile kısa sürede kasabadaki halkın da dikkatini çekmiştir. Geppetto da onu her türlü kötülükten korumaya çalışmış ve onu kaybettiği oğlunun yerine koymuştur. Hikâyenin ana fikrine gelince hayat, kayıpların yerine teselli amaçlı güzel sürprizler gelecek diyebiliriz. Burada da Geppetto'nun üzüntüsünü teselli edecek bir çocuğa hayat verilmiştir.