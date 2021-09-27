Pinti Eş Anlamlısı Nedir? Pinti Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Ermeniceden geçmiş olan pinti kelimesinin en az dört tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeleri bilmemiz kelime dağarcığımızı geliştirirken beyin jimnastiği yapmamızı da sağlar. Bu kelimeleri kullanarak yazdığımız metinlere, cümlelerimize farklılık katabilir, tekrara düşmeyiz. Bazen bulmacalarda bazen sınav sorusu olarak karşımıza çıkabilen pinti kelimesinin eş anlamlısı nedir?
PİNTİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Bu dört kelime de pinti kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede anlamsal bir bozukluğu yol açmazlar.
Pinti kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "stingy" kelimesidir.
PİNTİ KELİMESİNİN ANLAMI
Pinti kelimesi Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre tanımı şudur.
PİNTİ KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
PİNTİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM