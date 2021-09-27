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Giriş Tarihi: 27.9.2021 10:37

Pinti Eş Anlamlısı Nedir? Pinti Kelimesinin Eş Anlamlısı

Pinti Eş Anlamlısı Nedir? Pinti Kelimesinin Eş Anlamlısı

Pinti kelimesini günlük hayatta parayı çok seven, paragöz insanlar için kullanmaktayız. Bu kelimenin bir de kendisi kadar çok kullanılan eş anlamlıları bulunmaktadır. Bulmacalarda da karşımıza çıkabilen pinti eş anlamlısı nedir?

Dilimize Ermeniceden geçmiş olan pinti kelimesinin en az dört tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeleri bilmemiz kelime dağarcığımızı geliştirirken beyin jimnastiği yapmamızı da sağlar. Bu kelimeleri kullanarak yazdığımız metinlere, cümlelerimize farklılık katabilir, tekrara düşmeyiz. Bazen bulmacalarda bazen sınav sorusu olarak karşımıza çıkabilen pinti kelimesinin eş anlamlısı nedir?

PİNTİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • Cimri (Farsçadan dilimize geçmiştir.)
  • Eli Sıkı (Öz Türkçe bir kelimedir.)
  • Hasis (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
  • Varyemez

Bu dört kelime de pinti kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede anlamsal bir bozukluğu yol açmazlar.

Pinti kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "stingy" kelimesidir.

PİNTİ KELİMESİNİN ANLAMI

Pinti kelimesi Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre tanımı şudur.

  • Aşırı derecede cimri, hasis.

PİNTİ KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Pinti insanlarla alışveriş yapmak hiç eğlenceli değil.
  • İnsanın pinti olması hayatı onun için de zorlaştıran bir özelliktir.
  • O kadar pinti bir insandı ki hepimizi illallah ettirmişti.

PİNTİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Asla cimri bir insan olarak anılmak istemezdi.
  • Cimrilik dünyanın en kötü karakter özelliklerinden biri.
  • O kadar eli sıkı bir insandı ki parası olduğu halde 10 senelik telefon kullanıyordu.
  • Ben eli sıkı değil tutumlu bir insan olarak bilinmek isterim.
  • Hasis insanlarla alışverişe çıkma, bin pişman olursun.
  • Çok hasis bir insandı, kasada bir kuruşun bile hesabını sorardı.
  • Kayınpederim tam bir varyemezdi.

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Pinti Eş Anlamlısı Nedir? Pinti Kelimesinin Eş Anlamlısı
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