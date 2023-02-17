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Giriş Tarihi: 17.2.2023 14:42 Son Güncelleme: 17.2.2023 14:42

Pinti Zıt Anlamlısı Nedir? Pinti Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Pinti kelimesi genellikle eli açık olmayan, cömert ve verici olmayan kişiler için kullanılır. Pintilik dinimiz ve toplumumuzda hoş karşılanmayan bir davranıştır. Bunun yerine her zaman eli açık olmak telkin edilir. Pinti kelimesi zıt anlamı olan kelimelerden biridir. Peki, pinti zıt anlamlısı nedir?

Pinti Zıt Anlamlısı Nedir? Pinti Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Kelimeler ihtiva ettiği anlamlar neticesinde insan hayatında önemli etkiye sahiptirler. Pinti kelimesi de öyledir. Genellikle olumsuz bir haslet olarak görülen pintilik toplumsal hayatta olumsuzluklara da sebep olur. Bundan dolayıdır ki verici olmak oldukça önemlidir. İşte, pinti kelimesinin zıt anlamlısı...

PİNTİ KELİMESİNİN ANLAMI

TDK' ya göre pinti kelimesinin anlamı aşırı derecede cimri, hasis demektir. Vericilik konusunda eli sıkı insanlar için kullanılan pinti kelimesi parası olup harcamayan insanlar için de kullanılır.

PİNTİ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Pinti kelimesi cimri anlamına gelen bir kelimedir. Bundan dolayı pinti kelimesinin zıt anlamlı karşılığı eli açık, verici kimseler için kullanılan cömert kelimesidir. Bonkör ve eli açık kelimeleri de pintinin zıt anlamlısı olarak kabul edilebilmektedir.

PİNTİ KELİMESİNE BENZEYEN KELİMELER

Pinti varlık sahibi olduğu halde harcamaya korkan, harcamayı tercih etmeyen insanlar için kullanılır. Bazı kelimelerin taşıdığı anlamı farklı kelimelerle izah etmek de mümkündür. Pinti kelimesine benzeyen kelimeler ise cimri ve eli sıkı kelimeleridir.

PİNTİ KELİMESİ VE ZIT ANLAMI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Pinti insanlardan uzak durulmalıdır.
  • İnsanların pinti olması hayatlarında her şeyi hesap etmelerine neden olur.
  • Cömert insan verdikçe daha çok kazanır.
  • Eli açık olmak bir erdemdir.

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Pinti Zıt Anlamlısı Nedir? Pinti Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri
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