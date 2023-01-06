Pir Sultan Abdal Kimdir? Pir Sultan Abdal Sözleri, Şiirleri, Deyişleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Pir Sultan Abdal şiirleri günümüzde de hala popülerliğini koruyan önemli eserlerdir. Özellikle sosyal medyada Pir Sultan Abdal'ın deyişleri geniş bir çevre tarafından paylaşılmaktadır. Bu nedenle de Pir Sultan Abdal kimdir sorusu kadar nerede ve nasıl yaşadığı da bilinmek istenilenler arasında yer alır. 16. yüzyılda yaşamış olan Pir Sultan Abdal sözleri, şiirleri, deyişleri, hayatı ve edebi kişiliği hakkında tüm detayları sizler için araştırdık.

Pir Sultan Abdal Kimdir?

Asıl ismi Haydar olan Pir Sultan Abdal, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Çırçır Nahiyesi olan Banaz Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Hayatının büyük kısmını doğduğu yerde geçiren Pir Sultan Abdal Bektaşi ocağına bağlı bir pirdir. Bektaşi geleneğine sıkı sıkıya bağlı olan yedi büyük ozandan biri olarak kabul edilmektedir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşayan Pir Sultan Abdal, Hızır Paşa tarafından Sivas'ta idam edilmiştir.

Birçok araştırmaya göre 6 ayrı Pir Sultan kimliğinden bahsedilmektedir. Tabiat, aşk, tasavvuf ve halkın yaşam şekli eserlerinin konularındandır. Şiirlerini hiçbir zaman bir araç olarak görmemiş ve bu nedenle de kuru bir öğretici yan eserlerinde ağır basmamıştır. Eserlerini her zaman duygu yönünden beslemeye önem vermiştir. Aynı zamanda eserlerinde son derece coşkun bir lirizmden bahsetmek mümkün olur.

Medrese öğrenimi görmeyen Pir Sultan Abdal birçok halk şairinden farklı olarak divan şiirinden hiçbir şekilde etkilenmemiştir. Eserlerini de daima hece vezni ile ortaya çıkarmıştır. Sözlü edebiyatın da birikimlerinden yararlanarak son derece duru bir dil ile eserlerini oluşturmuştur.

Pir Sultan Abdal Eserleri

Pir Sultan Abdal eserlerinde Allah ve Peygamber sevgisine önem vermiştir. Eserlerinde tasavvuf tarzında edebiyatın esintilerini detaylı olarak görmek mümkündür. 600 yıl önce yaşamış olmasına karşın günümüzde birçok eseri hala okunmaktadır. Şiirlerini genelde 11'li, 8'li ya da 7'li kalıplarda yazmıştır. Kendine has son derece yalın bir dili vardır. En önemli eserleri arasında şunlar ilk sıralarda gelir:

Ötme Bülbül Ötme

Nasıl Yar Diyeyim

Kul Olayım Kalem Tutan Ellere

Bin Cefalar Etsen

Ayrılık Derdinin Dermanı Nedir

Ağlama Gözlerim Mevla Kerimdir

Derdim Çoktur Hangisine Yanayım

Eserleri en önemliler arasındadır. Bunlardan başka olarak birçok eseri daha bulunur. Günümüzde türkülere konu olan eserleri Türk Halk Müziği'nin de önemli eserleri arasında yerini almıştır.