Pirene Nerede? Pirene Dağları Hangi Ülkede ve Kıtada?

"Pirene nerede?", özellikle kış sporları ve dağcılık faaliyetlerine meraklı olan bireyler tarafından sıklıkla cevap aranan sorular arasındadır. Dolayısıyla bu dağ silsilesinin sınırlarını oluşturduğu rotalara göre "Pirene Dağları nerede?" sorusuna yanıt verilmesi gerekir. Bununla birlikte "Pirene Dağları hangi kıtada ve hangi ülkede?" diyenler için bu doğal mirasın arasında kaldığı rotalar ile ev sahipliği yaptığı mikrodevletten söz edilebilir.

Pirene Nerede?

Pirene, 430 kilometre uzunluğu ile meşhur olan bir dağ silsilesi olarak bilinir. Dağcılık ve kış sporları için ön plana çıkan rotalardan olan Pireneler, coğrafi yapısı bakımından 3 ayrı bölüme sahiptir. Bunlar Doğu ve Batı, Orta, Atlantik bölümleri olarak belirtilebilir. Bununla birlikte "Pirene Dağları nerede?" sorusuna yanıt verilirken bu dağ silsilesinin sınırlarını oluşturduğu bölgelerden söz edilebilir. Pirene Dağları, İber Yarımadası ile Fransa arasındaki sınırları oluşturan doğal yapılardandır. Dolayısıyla bu dağ silsilesinin Fransa ile İspanya arasında kaldığı söylenebilir.

Pirene Dağları Hangi Kıtada ve Hangi Ülkede?

Pireneler'in hangi kıtada yer aldığı, bu dağ silsilesinin sınırlarını oluşturduğu rotalar göz önünde bulundurularak açıklanabilir. Bu bağlamda Pireneler'in Güneybatı Avrupa'da konumlanan doğal miraslardan olduğu belirtilmelidir. Pirene Dağları'nın bağlı olduğu ülkeden söz edilmesi gerektiğinde ise tek bir rotanın belirtilmesi mümkün değildir. Çünkü Fransa ile İspanya arasında sınır oluşturan bu dağ silsilesi, belirtilen ülkelerin her ikisine de yakındır. Bununla birlikte Pireneler'in ev sahipliği yaptığı Avrupa ülkesinin ise Andorra olduğu söylenebilir. Güneyde İspanya, kuzeyde ise Fransa ile çevrili olan bu ülke; Pireneler'in üzerinde konumlanan bir mikrodevlet olarak bilinir.