Piri Reis Kimdir? Piri Reis Hayatı, Haritası Ve Çalışmaları Neler, Mezarı Nerede?

Çocukluğundan itibaren bir denizci olarak yetişen, Osmanlı tarihinin önemli deniz komutanlarından birisi olan Piri Reis, hakkında araştırmalar yapılan önemli bir zattır. Tarih severler, Piri Reis ne icat etti? Piri Reis kimin döneminde yaşadı? Gibi soruların yanıtlarını merak etmektedir. Bizlerde bu yazımızda Piri Reis'in hayatı hakkında ayrıntıları sizler için ele aldık. İşte ayrıntılar...

Piri Reis Kimdir?

Asıl adı Muhyiddin Pîrî Bey olan Piri Reis 1465-1470 yıllarında Gelibolu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Önemli bir denizci ve kartograf olan Piri Reis Osmanlı Devleti'nin mühim deniz komutanlarından birisi olduğu gibi önemli eserlere de imza atmış bir şahıstır.

Piri Reis'in Hayatı, Çalışmaları ve Haritası

Piri Reis'in ailesi esasında Karamanlıdır. Piri Reis'in babası Karamanlı Hacı Mehmet, dönemin padişahı 2. Mehmet'in emriyle ailesi ile birlikte önce İstanbul'a oradan da Gelibolu'ya göç etmiştir. Çocukluğunun bir dönemini hem İstanbul hem Gelibolu'da geçiren Piri Reis ünlü bir denizci olan amcası Kemal Reis'in yanında denizcilik öğrenmeye başlamıştır.

Piri Reis yaklaşık olarak 6 ila 7 sene amcası Kemal Reisle birlikte Akdeniz'de korsanlık yapmış, Sardunya, Sicilya, Korsika ve Fransa kıyılarına düzenlenen akınlara katılmıştır. Piri Reis'in denizcilik hayatının dönüm noktası, Endülüs'teki Granada şehrinde Müslümanlara yönelik bir katliama karşın Osmanlı'nın yardım için gönderdiği donanmanın başında Kemal Reis'in olmasıdır. Amcasıyla birlikte bu görevi başarıyla tamamlayan Piri Reis Müslümanları İspanya'dan Kuzey Afrika'ya güven içinde taşımıştır. Denizcilikteki bu üstün başarılı sayesinde Piri Reis ve amcası Kemal Reis padişahın huzurunda çıkarak, onun övgülerine mazhar olarak Osmanlı Donanmasına girmişlerdir. Osmanlı ve Venedik'in deniz savaşında Piri Reis ilk kez bir geminin kaptanı olmuş, böylelikle savaş denizciliği hayatı başlamıştır. Denizde Venediklilere karşı üstünlük kurması sonunda, karşı taraftan barış antlaşması teklifi gelmiş ve Osmanlı Venedik arasında sulh sağlanmıştır. Tüm bunların sonucunda Piri Reis Osmanlı Devleti'nin unutulmaz deniz komutanlarından birisi olmuştur.

Piri Reis donanmaya geçmesiyle birlikte İnebahtı, Moton, Koron, Navarin, Midilli, Rodos gibi pek çok bölgeye sefer düzenlemiştir. Sefer sırasında gördüğü yerleri ve başından geçen olayları topladığı Kitab-ı Bahriye isimli eseri dünya denizciliğinin ilk kılavuzları arasına girmiştir. Ayrıca diğer bir önemli çalışması ise Piri Reis'in Haritası'dır. Bu haritada Amerika kıtasının bir kısmı olmak üzere Afrika ve Avrupa'nın batı kıyıları gösterilmektedir.