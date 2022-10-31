Piri Reis Nasıl Öldü? Piri Reis Neden ve Ne Zaman Öldü, İdam Mı Edildi, Mezarı Nerede?

1470 yılında Karamanlı bir ailenin çocuğu olarak Gelibolu'da dünyaya gelen Ahmet Muhyiddin Piri, Amerika'yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınmıştır. Piri Reis, Kanuni Sultan Süleyman'ın fermanı üzerine 1554'te Kahire'de boynu vurularak idam edilmiştir. Bu kararın nedenlerini ve Piri Reis nasıl öldü sizlerle paylaşacağız.

PİRİ REİS NASIL ÖLDÜ?

Piri Reis yaklaşık 85 yıllık hayatı boyunca Akdeniz'den Hint Okyanusu'na birçok seferde görev almış ve sayısız deniz zaferinin mimarı olmuştu. Siyaseten katli ferman edildikten sonra İskenderiye'de başı vurularak idam edildi. Piri reis ölümü savaşta gerçekleşen stratejik bir hata sonucunda gerçekleşen talihsiz bir olaydır.

PİRİ REİS NEDEN ÖLDÜ,&NBSP;NEDEN İDAM EDİLDİ?

1549 tarihinde bölgedeki en büyük deniz üssü olan Aden şehri Piri Reis tarafından fethedildi.

Bu zafer sonrası Kanuni Sultan Süleyman, Hint Kaptan-ı Deryası vazifesine getirdiği Piri Reis'e çok gizli bir görev vermiştir. Buna göre Kanuni Sultan Süleyman, İran'ı tamamen fethetmek için harekete geçecekti. Bu sırada Portekizlilerin Basra üzerinden fethe müdahalesini kesmek için Piri Reis, 15 bin kişilik kuvveti Basra'dan gizlice alarak büyük bir gizlilik içerisinde Hürmüz'e götürecek ve burası Portekiz işgali ve tehdidinden tamamen temizlenecekti. Plan devreye koyulmuşsa da Portekizlilerin bölgede Alvaro de Noronha gibi kritik bir amirali vardı.

Piri Reis'in hünerlerini yakinen bilen Noronha; fustalarını alarak (küçük hızlı gözcü gemisi) her türlü riske rağmen Piri Reis'in tüm hareketini takip ediyordu. Hatta bir fustaya bizzat binerek Piri Reis'i izleyen önemli amirallerden Simão da Costa canını son anda kurtarabilmişti. Piri Reis, planın deşifre olduğunu düşünerek elindeki donanmayla Maskat'ı kuşatmış ve ele geçirmişti. Bir ticaret şehri olan Maskat'ın zenginlikleri dillere destandı. Piri Reis yağmayı tamamladıktan sonra Basra'ya döndüğünde Kubad Paşa tarafından hiç de iyi karşılanmamıştı. Piri Reis, plana ihanet etmişti ve Kanuni Sultan Süleyman'ın kendisine verdiği görevi yerine getirmemişti. Yaptığı hatanın geç de olsa farkına varan Piri Reis, ele geçirdiği hazineleri üç gemiye yükleyerek İstanbul'a doğru hareket etti.

Bu hareketle kendisini Kanuni Sultan Süleyman'a affettirmeyi umuyordu; ama onun Basra'dan çıkarak İstanbul'a hareket ettiğini öğrenen Portekizliler, vakit kaybetmeden Basra'daki Osmanlı güçleri üzerine büyük bir sefer başlattı. Piri Reis yoldayken bir gemisini kaybetmiş ve İskenderiye'ye çok zor şartlarda varabilmişti. Karaya adım atar atmaz Kanuni Sultan Süleyman'ın fermanınca yakalandı ve 1554 yılında boynu vurularak idam edildi. Uzun yıllar Osmanlı Devleti'ne hizmet eden Piri Reis kaç yaşında öldü? İdam edildiğinde 80 yaşının üzerinde olan Piri Reis mezarı yeri ise bilinmemektedir.