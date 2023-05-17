Pirinkayalar Tüneli Nerede? Pirinkayalar Tüneli Hangi İlleri Bağlıyor, Nereye Bağlı?

Pirinkayalar Tüneli nerede sorusu bu tüneli kullanmak isteyen kişiler için araştırma konusudur. Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan bu tünel orada bulunan mevcut yoldan daha güvenli olduğu için Pirinkayalar Geçidi nerede, hangi iller arasında oldukça merak edilen konular arasındadır. Bu merakınızı gidermek için haberimizin kalan kısmında Pirinkayalar Tüneli nerede, hangi illeri bağlıyor sorularının cevaplarına ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Pirinkayalar Tüneli Nerede?

Pirinkayalar Tüneli, Erzurum ile Artvin illerini birbirine bağlar. Bu tünel ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır. 2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünelin toplam uzunluğu 1070 metrelik bağlantı yolu ile birlikte 3,34 kilometreye ulaşmaktadır. Pirinkayalar Tüneli ile Erzurum ve Artvin illerine ait havalimanları ve Artvin Limanı ile bütünleşerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası konumundadır. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunmaktadır. Bununla beraber mevcut yol 680 metre kısalmaktadır. Pirinkayalar Tüneli, zorlu kış şartlarında ulaşımın güvenli, hızlı ve kesintisiz olması amacıyla yapılmıştır.

Erzurum ile Artvin sınırında bulunan Pirinkayalar Tüneli, Erzurum ilinin Uzundere ilçesi sınırlarında yer almaktadır. Sürücüler, Erzurum - Artvin yolunda Tortum Gölü ile Tortum Şelalesi yakınlarındaki dar ve keskin virajları olan karayolu geçidi yerine artık Pirinkayalar Tüneli'ni tercih edebilecek. Boyuna eğimi yüksek, dar ve keskin virajları nedeniyle fiziki ve geometrik standardı oldukça düşük olan 4 km'lik sathi kaplamalı tek yol standardındaki Pirinkayalar Geçidi, kötü şartlarından dolayı sürücülere zor anlar yaşattığı için sürücüler Pirinkayalar Tüneli sayesinde hem zamandan tasarruf edecekler hem de daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşayacaklar.