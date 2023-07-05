Pirosfer Nedir? Pirosfer Özellikleri Neler, Neyden Oluşur?

Dünya'nın 5 katmanı hakkında araştırma yapan kişiler için "Pirosfer nedir, özellikleri neler?" gibi temel sorulara yanıt almak önem arz eder. Bu nedenle incelenen katmanın diğer adı, özellikleri ve "Pirosfer neyden oluşur?" sorusuna yanıt olan çeşitli maddelerden söz edilmelidir. Böylelikle "Pirosferi oluşturan unsurlar nelerdir?" diyen kişiler için bu katmanda bulunan maddelerin formu ve içeriği hakkında detaylı bilgiler sunulabilir.

Pirosfer Nedir?

Ateş küre olarak da adlandırılan pirosfer, Dünya'nın en sıcak merkezi kısmı olan çekirdeğidir. Yerkabuğunun altında bulunduğu bilinen pirosferin kalınlığı yaklaşık olarak 2900 kilometredir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda ateş kürenin ortalama sıcaklığı 2000 santigrat derece olarak açıklanmıştır. Pirosfer olarak adlandırılan kısmın ergimiş maddeleri içerdiği bilinir. Ayrıca çok sıkışmış gazlar ve buharlar da bu katmanda yer alır. Ateş küre hakkında sunulan bu temel bilgilere ek olarak "Pirosfer özellikleri neler?" sorusuna yanıt olan detaylar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Ateş kürenin çekirdek etrafındaki sıcaklığının yaklaşık olarak 3700 santigrat derece olduğu bilinir.

Bu kısmın yerkabuğuna yakın olduğu yerdeki sıcaklığı ise 870 santigrat derece olarak belirtilir.

Pirosferin yüksek miktarda magnezyum, kalsiyum ve demir içerdiği söylenir.

Ateş kürenin içerdiği maddelerin tamamı peltemsi yapıdadır.

Pirosferde yer alan ergimiş haldeki maddeleri içeren ve koyu bir kıvama sahip olan sıcak sıvının magma olarak adlandırıldığı görülür.

Ateş küredeki magma adı verilen sıcak sıvının içeriğinde genel olarak silisyum ve magnezyum bileşiklerinin mevcut olduğu bilinir.

Yanardağların püskürmesi sonucunda yeryüzüne çıkan ve püskürtü olarak da adlandırılan lavların pirosfer tabakasında oluştuğu söylenebilir.

Pirosfer Neyden Oluşur?

Magma adı verilen sıcak sıvıyı içeren ve yerkabuğunun altında bulunan ateş kürenin neyden oluştuğu sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda "Pirosferi oluşturan unsurlar nelerdir?" diyen kişiler için belli başlı maddelerin hatırlatılmasında fayda vardır. Dünya'nın 5 katmanından biri olan pirosfer, temelde ergimiş maddeleri içerir. Ergimiş maddeler de ısının etkisiyle sıvı durumuna geçmiş olan katıları temsil eder. Bunun yanı sıra pirosfer katmanında çok sıkışmış gaz ile buharların bulunduğu bilinir. Ayrıca magnezyum, kalsiyum ve demir gibi mineralleri içeren bu katmanda magma oluşumu mevcuttur. Magmanın da ağırlıklı olarak silisyum ve magnezyum minerallerini içerdiği söylenebilir. Bu da pirosfer adı verilen katmanın yanardağlar aracılığıyla yeryüzüne çıkan lavların merkezi olduğunu doğrular.