Pisagor Teoremi Nedir? Pisagor Teoremi (Bağıntısı) İspatı, Formülü ve Örnekleri

Pisagor teoremi nedir sorusu araştırılırken Pisagor'un hayatı da araştırılmalıdır. Yapacağınız küçük bir araştırma neticesinde pisagor teoremi ispatı da öğrenilebilir. Pisagor teoremi hikayesi dikkat çeken konular arasındadır. Pisagor teoremi formülü, ortaöğretimden itibaren öğrencilere öğretilen bir konu başlığıdır. Pisagor bağıntısı nasıl bulundu sorusuna cevap bulunarak konu daha ayrıntılı kavranabilir. Pisagor teoremi nerede kullanılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Pisagor Teoremi Nedir?

Pisagor teoremi, geometri ile ilgili bir teoridir. Söz konusu teoreme göre bir dik üçgendeki kısa kenarların kareleri toplamı, hipotenüsün karesine eşittir. Pisagor teoremi, Yunanlı düşünür Pisagor tarafından ortaya atılmış ve ispatlanmış bir teoridir.

Yukarıdaki teoreme göre bir dik üçgenin kısa kenarlarına a ve b, hipotenüsüne c dersek a2+b2=c2 şeklinde bir formül karşımıza çıkar. Bu teoreme göre bazı üçgen ölçüleri ezberlenebilir. Örneğin 3-4-5 üçgeni ya da 6-8-10 üçgeni gibi ezberlenmesi kolay sayılarla kodlama yapılabilir. Esasında Pisagor teoremine göre bir dik üçgenin ölçüleri 3-4-5 üçgeninin sayısal değerleri ile doğru orantılıdır.

Pisagor teoremi, ilk ortaya çıktığı zaman başta Çin, Babil ve Hint uygarlıkları tarafından inşaat alanlarında kullanılmıştır. Günümüzde kısa bir teorem ile bu teoriyi anlayabiliyorsak bunu Pisagor'a borçluyuz.

Pisagor Teoremi İspatı

Pisagor teoreminin ispatı esasında son derece basittir. Hassas ayara sahip olan bir cetvel ile dik üçgen çizerek dahi bu teoremin ispatına ulaşabilirsiniz. İstediğiniz ölçülerde çizdiğiniz dik üçgenin kısa kenarlarının kareleri toplamının hipotenüsün karesine eşit olduğunu göreceksiniz.

Pisagor Teoremi Hikayesi

Geçmişten günümüze anlatılan teoriye göre Yunanlı düşünür Pisagor, bir saraya fayans döşenmesi esnasında bu fayansları incelemeye başlar. Yaptığı inceleme esnasında fayansın kenarlarının kareleri toplamının, çizdiği hipotenüsün karesine eşit olduğunu tespit etmiştir. Sonrasında ise bu formül ispat edilmiş ve teorem halini almıştır. Günümüzde de Pisagor teoremi geometrinin temeli kabul edilir.

Pisagor teoreminin nerede kullanıldığı da merak edilen konulardan biridir. Dik üçgenin söz konusu olduğu tüm alan ve sektörlerde Pisagor teoremi de gündeme gelir. Bu nedenle söz konusu teorem mühendislik ve inşaat alanlarında yaygın olarak kullanılır.