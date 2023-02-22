Piset Nedir? Laboratuvarda Piset Ne İçin Kullanılır ve Ne İşe Yarar?

Piset nedir araştırması için sözlük araştırması yapmayı da düşünebilirsiniz. TDK kaynaklarında bu kelimenin anlamına yer verilmiştir. Kelimenin anlamını öğrendiğinizde pisetin ne işe yaradığını da öğrenebilirsiniz. Piset ne işe yarar? Söz konusu malzeme, laboratuar ortamının kritik malzemeleri arasındadır. Malzemenin doğru şekilde kullanımı ile birçok deneyden istenen sonuç elde edilebilir. Piset ne için kullanılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Piset Nedir?

Piset, genellikle laboratuar ortamında kullanılan bir malzemedir. Söz konusu malzeme yıkama çözeltisi ile saf suyun istenen miktarda kullanılmasını sağlayan bir kaptır. Pisetler cam ya da plastik malzemeden yapılabilir. Laboratuar ortamlarında camdan ziyade plastik pisetlerin kullanıldığını görebilirsiniz.

Piset, laboratuar ortamında kullanılan solüsyonların saklanmasında ve deney tüplerinin yıkanmasında kullanılır. Yıkama yapılırken piset sıkıştırılır ve içindeki sıvının dışarı fışkırması sağlanır. piset içerisinde aşağıdaki malzemeler bulunabilir.

Deterjan solüsyonu

Etanol

Aseton

İzopropanol

Deionize su

Piset Ne İşe Yarar?

Pisetler, laboratuar ortamının standart malzemelerinden biridir. Pisetler genellikle 500 ml kapasiteye sahiptir. Bu kapasitede pisetlerle çalışmak çok daha kolaydır. Piset kullanılırken sıvının miktarını ayarlamak için ayar tapasından istifade edilir. Pisetin içindeki malzemenin istenen oranda kullanımı bu tıpa sayesinde ayarlanır. Deney esnasında uygun miktarda malzemelerin bir araya getirilmesi gerekir. Bunun için de piset kullanımında uygun malzemelerin istenen oranda kullanılmasına ihtiyaç vardır. Piset bu kapsamda laboratuar ortamının kritik ve temel malzemelerinden biridir.