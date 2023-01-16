Pistantrofobi Nedir? Psikolojide Pistantrofobi Ne Demek, Belirtileri ve Tedavisi Ne?

Pistantrofobi nedir sorusuna güvenme problemi şeklinde yanıt verilebilir. Ancak rahatsızlık detaylı olarak incelendiğinde bundan çok daha ciddi bir sorun olduğu söylenebilir. Pistantrofobi ne demek sorusuna detaylı olarak yanıt ararken rahatsızlığın tetikleyicilerine, belirtilerine, tedavi şekillerine de bakmak gerekir. Bu açıdan psikolojide Pistantrofobi ne demek, belirtileri ve tedavisi ne sorularına detaylı yanıtlar araştırdık.

Pistantrofobi Nedir?

Pistantrofobi psikoloji alanında incelemeye alınan önemli rahatsızlıklardan biridir. Yaşamları boyunca derinden incitilen insanların yaşadığı bir hastalıktır. Kimseye güvenemeyecek hale gelmek olarak da tanımlanan bu rahatsızlık kişilerde güvenme korkusu yaratır. Başka insanlarla iletişimi ciddi anlamda olumsuz etkileyen Pistantrofobi, başkalarına karşı her zaman temkinli olma ya da savunma mekanizması geliştirme gerektirir.

Pistantrofobi rahatsızlığının en önemli nedeni kişilerin geçmişlerinde yaşadıkları kötü deneyimlerdir. Güvenme korkusu yaşayan kişiler başkalarına karşı endişeli bir şekilde yaklaşırlar. Bu durum da hemen herkesle iletişimine ciddi şekilde yansır. Hayal kırıklığı yaşama korkusu, terkedilme duygusu ve kırılacağını düşünmek kişilerin ilişkilerinde bir duvar örmelerine neden olur. Bireylerde bu fobinin oluşması tamamen yaşadıkları olumsuz ilişki deneyimleridir. Bu duygular yalnızca eş ya da sevgili olarak değil arkadaş, çalışma hayatı, aile ilişkilerinde de görülebilir.

Pistantrofobi Belirtileri Neler?

Pistantrofobi hastalığının tedavi edilebilmesi için rahatsızlığı yaşayan kişilerde birtakım belirtilerin görülmesi gerekir. Hafif derecede seyreden sorunu fark etmek zor olsa da bazı kişilerde birkaç taneden fazla belirti görülebilmektedir. Bununla birlikte bazı kişilerde ortaya çıkan belirtiler diğer fobilerde de görülebilmektedir. Pistantrofobi belirtileri arasında şunlar yer alır:

İkili ilişkilerde büyük panik ve korku hissi yaşamak

Karşılıklı olarak diyaloglarda korunma hissi duymak ve geri çekilmek

Nefes darlığı yaşamak

Titreme olması

Kalp ritminin hızlanması

Güvensizlik hissi yaratan her şeyden uzaklaşma hissi

Başkalarının romantik ilişkilerine karşı anlayışsız bir yaklaşım sergilemek

Romantik ilişki konuşmalardan tamamen kaçınmak

Gibi konular Pistantrofobi belirtileri arasına yer alır. Bu belirtileri yaşan kişiler yalnızca romantik ilişkilerinde değil hemen hemen tüm ilişkilerinde güven problemi yaşayabilirler. Sorunun tedavi edilebilmesi için ise problemin ana nedenlerine inilmesi gerekir. Özellikle küçük yaşlarda yaşanılan travmaların nedenlerine ve kişide bıraktığı hasarlara detaylı olarak değinmek önem taşımaktadır.

Pistantrofobi Neden Olur?

Bireylerde Pistantrofobi rahatsızlığının oluşmasının daha çok geçmişte yaşanan travmatik olaylarla bağlantılı olduğu üzerinde durulur. Çocuklukta ya da gençlik dönemlerinde kişiler çeşitli kötü tecrübeler yaşamışlar ise hayatları boyunca ilişkilerini etkileyen bir güven problemi ortaya çıkabilir.

Akraba ilişkileri, aile içindeki kötü olaylar, arkadaşlık ilişkilerinde yaşanılan sorunlar bu rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olabilir. Kötü ilişki deneyimleri ise güven kaybının en önemli tetikleyicileri arasında yer alır. Kişilerin kendini yeterli görmeme ya da hayatta yeteri kadar iyi olmadıklarını düşünmeleri de bu fobinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Pistantrofobi Tedavisi Nasıldır?

Pistantrofobi tedavisi için uzmanlardan yardım alınması gerekir. Çünkü kişilerin zaman zaman tek başına başa çıkabilecekleri bir sorun değildir. Kaygı bozukluğu sorunları arasında yer alan Pistantrofobi rahatsızlığının giderilmesi için kişilere çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilir. Ancak tedavinin ilk aşaması kişilerin korkuları ile yüzleşmelerini sağlamaktır. Psikoterapi seansları ile bu problemin aşılması sağlanabilir. Ancak bu durumda kişinin rahatsızlığını kabul etmesi ve uzmanların yardımı ile seanslara katılması gerekir.