Pitoresk Nedir? Şiirde Pitoresk Ne Demek, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

Pitoresk nedir ve pitoresk ne demek, anlamlarına baktığımızda durumu ve görüşü tablo konusu olamaya değecek güzellikte olan, olarak açıklanır. Bu anlam doğrultusunda pitoresk örnekleri ve sanatçıları akımı en iyi açıklayarak yansıtır. Akım, sadece resime değil edebiyata da nüfuz etmiştir. Resimde göremeye alışkın olduğumuz için edebiyatta pitoresk tekniği nedir ve pitoresk şiir ne demek sorularını akıllara getirmektedir. Resimde yaygın olarak kullanılan bu akım edebiyata da adapte edilmiş ve bu alanda da eserler verdirmiştir.

Pitoresk Ne Demektir Ve Neyi Anlatır?

Pitoresk sözcüğünün etimolojik kökenine baktığımızda, İtalyanca "pitteresco", Fransızca "pittorresque" ve Latince "pingere, pict" sözcüklerinden türeyerek batı dillerinden dilimize "pitoresk" "olarak geçmiştir. Resim yapmak, boyamak eyleminden türetilmiştir.

Sözlüklerdeki anlamlarına baktığımızda ise "durum ve görünüş itibari tablo yapmaya değecek güzellikte olan yazı, söz, betimleme, resimsi ifade ve resmeder gibi" tanımları yapılmaktadır. Edebiyatta betimlemede başarılı bir anlatım sunan akım öykü, roman, gezi yazısı ve şiirlerde de başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Bu türlerde betimlemeler göz alıcı resimsi bir üslupla yapıldığı için pitoresk olarak değerlendirilir.

Estetik görünümü matematiksel sistem örgütleriyle değil, doğadaki gibi bir spontanlıkla elde etmeye çalışan sanatsal tutumunun her türünü niteler. Bu sanat akımıyla yapılan resimler, doğayı bir yandan hem "olduğu gibi" yansıtmaya çalışırken, öte yandan hem de onu "vahşi ve yabani" olmaktan uzaklaştırmaya çalışmışlardır.

Şiirde Pitoresk Ne Demek?

Resim sanatı göze hitap ederken edebiyat hem göze hem de işitmeye dayalı bir sanattır. Bu iki sanat alanı yer yer etkileşimde bulunup birbirlerini her zaman besleyerek farklı nitelikte eserler vermiştir. Bu bağlamda bazı edebi akımlar resimde, bazı resim akımları da kendilerini edebiyatta göstermiştir. Söz gelimi kübizm ve empresyonizm gibi akımlar da kendini hem şiirde hem de resimde göstermiştir. Bu açıdan bakıldığında resim de edebiyat da edebi zevk uyandırmak ve oluşturmak için çabalayarak eser üretir.

Resim sanatının kusursuz betimlemesinden etkilenerek yazılan şiirlere pitoresk şiir denir. Resim ve edebiyatı bir noktada eritme ve yazılanların etkisini arttırmak için resim gibi şiir yazma ve betimleme yapmaya gitmiştir sanatçılar. Bu da pitoresk şiir akımını meydana getirmiştir. Bu şiir akımı edebiyatımızda hem Servetifünun dönemi hem de Cumhuriyet dönemi sonrası şairlerinde görülmüştür.