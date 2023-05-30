Plastik Poşet Doğada Kaç Yılda Yok Olur? Doğada Plastik Poşet Ne Kadar Zamanda Yok Olur?

Plastik poşet doğada kaç yılda yok olur sorusu doğayı korumak isteyen her bir kişi için önem arz etmektedir. Çünkü pek çok kişi bilmektedir ki inorganik atıklar doğada kolay kolay çözünemezler. Bunun içinse plastik poşetin doğada yok olma süresi nedir bilmek gerekir. Öyle ki geri dönüşümden faydalanabilelim. Bunun için tabii ki plastik poşet doğada ne kadar sürede yok olur bilmekte fayda var. Eğer sizde bu konuyu bilmek istiyorsanız haberimizin devamını inerek plastik poşet doğada kaç yılda yok olur öğrenebilirsiniz.

Plastik Poşet Doğada Kaç Yılda Yok Olur?

Biyobozunma, doğal veya yapay herhangi bir maddenin doğada bozunması için gerçekleşen sürece verilen isimdir. Plastik, cam, kâğıt ve benzeri maddelerin hepsi doğada doğal yollarla bozunur. Doğal yollar dediğimiz, atıkları kendileri için enerji üretmekte kullanan bakterilerden tutun, atıkların güneş ışınlarının radyoaktif etkisi altında parçalanmasına kadar değişiklik gösteren, hiçbir şekilde insan eliyle gerçekleştirilen faaliyetlerden kaynaklanmayan yollardır. Doğanın kendi kendini temizlemesi, kendine sahip çıkma biçimidir. Fakat doğaya attığımız atıkların çözünmesi yani toprağa, havaya, suya karışarak etkisiz hale gelmesi aylar, yıllar hatta yüzyıllar sürebiliyor. Aslında etkisiz hale gelmesinden ziyade doğada zor kaybolan atık maddeler zararlı maddeler yayıyor. Bunun sonucunda ise havanın, toprağın ve suların kirlenmesine neden oluyor. Plastik poşetler de doğaya en fazla zararı veren atık maddeler arasındadır. Öyle ki plastik poşetlerin doğaya bırakılmasından sonra en az 1000 yıl sonra bu atık maddenin tamamen çözülmesi gerçekleşiyor. Genel olarak plastik atıklar ise, cinsine ve boyutuna göre doğada 50 yıldan 1 milyon yıla kadar uzanan uzun bir süreçte yok olur. Bakterilerin doğrudan tüketemediği petrol türevi plastik atıklar, güneş ısısı ve radyasyon ile parçalanmaya uğradıklarından dolayı ortaya çıkan bileşikler bakteriler tarafından yenebilir. Plastikler, güneşin ulaşması güç olan çöp yığınlarında milyonlarca yıl boyunca hiç bozulmadan varlığını sürdürebilir. Bir plastik poşetin çevreye öylece bırakıldığı zaman öncelikle toprağın plastiği emme yeteneği olmadığı için çok uzun süre boyunca toprakta kalan plastik, bünyesindeki zehirli, zararlı kimyasalları toprağa salmaya başlıyor. Zaman içinde ise bu plastik atıkların sindirilmesi için topraktaki canlılar ve çürütücüler çalışır. Bu durumda topraktaki canlılar da aynı olumsuz etkilere maruz kalır. Bunun sonucunda ise hayatlarını feda ederler. Bu durum, toprak dengesinin, hatta su dengesinin bozulmasına kadar ulaşır. Plastik poşetlerin hammaddesi petrol türevli olduğu için çözünürken doğaya bıraktığı olumsuz etkiler çözünmesi için gereken 1000 yıllık süreçten bile daha uzun süre devam etmektedir.

Hangi Atıkların Doğaya Karışmasının Zararı Yoktur?

İnsan eliyle ve kimyasal yöntemlerle yapılan birçok ürünün doğada kendiliğinden yok olması neredeyse imkânsızdır. Ancak sebze ve meyve türü atıkların doğada yok olma süreleri son derece kısadır. Üstelik yiyecekler, bu kısa bozunma sürecinde doğaya zarardan çok fayda sağlar. Yiyecekler, doğal ortamda bakteriler tarafından tüketilirken toprağa da faydalı bileşikler salar. Sebze, meyve, buğday, arpa, hayvansal atıklar ve daha birçoğu, çözünme sırasında toprağın mineral ve vitaminlerini artırır.

Doğal olarak toprağın verimini artıran yiyecek atıkları, sürdürülebilir tarım için sıkça kullanılır. Bahçeli eve sahip olan birçok doğa sever, yiyecek atıklarını ideal ortam koşullarında biriktirerek kompost üretir. Hayvansal ve bitkisel atıkların çürümesi ile elde edilen bu doğal gübre, kimyasaldan uzak bir tarım için son derece faydalıdır. Siz de yiyecek atıklarınızı soğuk, sıcak veya solucanlı kompost yöntemleri ile doğaya yeniden kazandırabilirsiniz.