Platon Kimdir, Ne Zaman Yaşadı? Platon (Eflatun) Eserleri, Felsefesi ve Hayatı

Platon, felsefe dünyasının en bilinen isimlerindendir. Bundan dolayı Platon eserleri, felsefesi ve hayatı felsefe ile yakından ilgilenen kişilerin dikkatini çekmektedir. Antik Yunan döneminin önemli filozoflarından olması yanında bu alandaki en iyi hocalardan biridir. Felsefe dünyasını zenginleştiren birçok eseri bulunmaktadır. Ancak eserlerini okumadan önce Platon kimdir, ne zaman yaşadı sorularının yanıtını bilmek gerekir.

Platon Kimdir?

Platon, Antik Yunan filozoflarından biridir. Sokrates'in öğrencisi olarak bilinmektedir. Kendisi aynı zamanda Aristoteles gibi felsefe dünyasının en önemli isimlerinin de hocalığını yapan ünlü filozoflardandır. Batıdaki en yüksek öğrenim kurumu olarak bilinen Atina Akademisini kurmuştur. Bunların yanında materyalist görüşleri ile dünyayı etkilemiş isimlerdendir.

M.Ö 427 yılında dünyaya gelen Platon, Atinalı bir ailenin çocuğudur. Çocukluk dönemleri aristokratik bir çevrede şekillenmiştir. Bundan dolayı felsefe, sanat ve edebiyata her zaman yakın olmuştur. Gençliğinin önemli bir kısmı da Pelaponnes Savaşları dönemine denk gelmiştir.

Hem savaşlarla erken yaşta tanışmış olması hem de demokrasi hakkındaki düşünceleri nedeniyle siyasete uzak kalmıştır. Ancak devlet yönetimine karşı birtakım eleştirileri de olmuştur. Dünyanın birçok ülkesini gezerek kendini farklı açılardan geliştirmiştir.

Platon Felsefesi Nedir?

Platon'un düşünceleri beş farklı kuram altında toplanmaktadır. Bunlar idealar, bilgi, evren doğum, devlet ve ruhum ölümsüzlüğüdür. Hem Platon hem de Sokrates'in hocası felsefenin en temel amacı olarak mutlu olmak ve yetkin yaşamayı görmüşlerdir. Platon hayatını her zaman ahlakçı olarak devam ettirmiştir. Kuram ve düşüncelerinde özellikle etik değerler üzerinde durmuşlardır.

Platona göre erdemli olmak bilgiye dayanır. Bunun da özünde idealar bulunmaktadır. Filozofun en önemli kuramı ise İdealar Kuramı'dır. Kuram idealar dünyası ve duyular dünyası olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu kurama göre varlık sabit kabul edilir. Bu kuramı Platon bir mağara metaforu ile anlatmaktadır.

Platon Eserleri Nelerdir?

Platon eserleri üç ana dönemde incelenmektedir. İlk grup olan eserleri Sokratik dönem eserler olarak bilinir ve hocası Sokrates'in düşünceleri bunlar üzerinde yoğun etkilere sahiptir. Bu dönemdeki eserler şunlardır:

Savunma

İon

Kriton

Lakhes

Kharmides

Euthyphron

Lysis

Devlet 1. Kitap

İkinci dönem eserleri daha özgün fikirlerden oluşan eserlerdir. Olgunluk çağına denk gelen bu eserleri ise şunlardır:

Gorgias

Devlet

Phaedrus

Menon

Euthydemos

Kratylos

Symposium

Phaidon

Protagoras

Üçüncü yani yaşlılık deminde yazılan eserlerde ise Platon kendi öğretilerini de sorgulamaya başlamıştır. Bu eserler ise şunlardır:

Yasalar

Timaios

Philebos

Devlet Adamı

Sophist

Parmenides

Theaetetos

Eserleri önemlidir. Bu dönemde özellikle kendi düşüncelerini sınamıştır.