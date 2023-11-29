Play 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Play Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

Play fiili, İngilizce öğrenirken karşınıza mutlaka çıkacak kelimelerden biridir. Bu nedenle play fiili ile pek çok örnek bulunur. İngilizce öyle bir dildir ki, fiiller kullanıldıkları zamanlara göre değişiklik gösterir. Bu değişikliklerin genellikle ezberlenmesi gerekir. Bu nedenle play fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur, play 2. ve 3. hali ile örnek cümleler nelerdir gibi soruların yanıtı büyük önem taşır.

Play Fiili Nasıl Kullanılır?

Play fiilinin Türkçe anlamı oynamak olarak bilinir. Bu fiil ile geniş zamanlı bir cümle yapılacağı zaman;

He, she, it özneleri ile bir arada kullanılıyorsa plays

Geri kalan durumlarda play şeklinde kullanılır.

Örnek olarak aşağıdaki cümleler verilebilir:

He plays football every night. (O her gece basketbol oynar)

They play football every week. (Onlar her hafta futbol oynarız)

Play Fiilinin İkinci Hali Nedir?

Play fiili, geçmiş zamanda yani past tense ile kullanıldığında, ikinci hali devreye girer. Play fiilinin ikinci hali -ed eki alır yani played şeklinde yazılır ve okunur. Played kelimesi, her öznede aynı şekilde kullanılır.

Play Fiilinin İkinci Hali İle Örnek Cümleler Nelerdir?

Play fiilinin ikinci haline aşağıdaki örnekler verilebilir:

He played volleyball yesterday. (O dün voleybol oynadı)

I played the violin in my wedding ceremony. (Kendi düğünümde keman çaldım)

Play Fiilinin Üçüncü Hali Nedir?

Play fiili düzenli bir fiil olarak bilinir. İngilizcede düzenli fiillerin ikinci ve üçüncü halleri ise aynıdır. Dolayısı ile play kelimesinin üçüncü hali, aynı ikinci halindeki gibi played şeklindedir.

Play Fiilinin Üçüncü Hali İle Örnek Cümleler Nelerdir?

Play fiilinin üçüncü haline aşağıdaki örnekler verilebilir: