Pleb Ne Demek? Roma’da Plebler Kime Denir? Ne İş Yapar ve Özellikleri Neler? e1

Roma'da esas iki sınıf patriciler ve pleblerdi. Roma vatandaşlarının genel bütününü oluşturan plebler günümüzde bazı toplumlarda genelde alt ve orta sınıf insanlar için kullanılmış olsa da Roma döneminde plebler oldukça zengin ve nüfuz sahibi olabiliyorlardı. Antik Roma Cumhuriyeti boyunca, Roma'nın sosyal ve siyasi yapısı patrisyenler ve plebler olmak üzere iki farklı sınıfa ayrılmıştır. Çalışan sınıf olan plebler sayıca çok olmalarına rağmen idare edilenler sınıfını oluşturuyordu. Roma'da plebler kime denir? Ne iş yapar ve özellikleri neler? Merak edilenleri araştırdık..

Pleb Ne Demek? Roma'da Plebler Kime Denir?

Pleb kelimesi Türkçe' de 'halktan kimse' anlamına gelmektedir. Plebler, Antik Roma'daki kalıtsal sosyal sınıfın üyeleridir. Roma'da ayrıcalıklı patriciler dışında kalan sınıfa verilen isimdir. Roma döneminde plebler, Roma vatandaşları değil, Roma hukukundan yararlanan yabancılardı. Plebler vatandaşlık haklarının bir kısmına sahiptiler. Pleblerin içinden zaman zaman bazı kişiler patriciler sınıfına girebiliyordu.

Plebler Ne İş Yapar ve Özellikleri Neler?

Plebler, zengin olmayıp çalışan sınıftır. Krallık döneminde vatandaş olmadıkları için asker olamazlar, oy kullanamazlar ve başka görevlere gelemezlerdi. Vatandaşlık kazanmaları Cumhuriyet Dönemi'nin başında gerçekleşmiştir.

Patrici - Pleb Mücadelesi Nedir?

Roma İmparatorluğunda patriciler ve plebler olmak üzere insanlar iki sınıfa ayrılmışlardı. Patriciler seçkinlerin yer aldığı sınıf oluyordu. Zengin olan patriciler sayılarının az olmasına rağmen erki ellerinde bulundurup idare edenler sınıfını oluşturuyorlardı. Plebler ise halkan kimse anlamına gelen sınıftı ve sayılarının çok olmasına rağmen erki elde edemeyip idare edilen sınıfı oluşturuyorlardı. Pleblerin particilere duyduğu hayranlıktan dolayı sınıf atlama çabaları patriciler tarafından kullanılıyordu. Plebler ve patriciler arasında servete ve siyasal nüfuza dayalı bir sınıf ayrımı vardı. Plebler, senato üyeliği, rahiplik gibi üst makamlara gelemez, patrici sınıfında hiç kimseyle evlenemezlerdi. M.Ö 5. Yüzyılda kendi meclislerini oluşturan plebler kendi işlerini görmek üzere triburıuslar seçmeye başladılar. Yöneticinin kararlarına karşı veto hakkını kullanmak için devlet işlerinde çekilme eylemlerinde bulundular. Sonunda pleb kökenli Roma diktatörü çıkarttığı yasayla pleb meclisinin kararlarının senato onayına gerek kalmadan bütün vatandaşlar için bağlayıcı duruma getirmiştir. İmparatorluk döneminde ve Cumhuriyetin son yıllarında pleb sözcüğü sıradan vatandaşlar anlamında kullanılmaya devam etmiştir.