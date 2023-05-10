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Giriş Tarihi: 10.5.2023 11:34 Son Güncelleme: 10.5.2023 11:34

Plevne Nerede? Plevne Hangi Ülkede, Nereye Bağlı?

Balkanlar’da bulunan şehirler hakkında araştırma yapmak istiyorsanız Plevne nerede sorusunu da incelemeniz gerekir. Plevne hangi ülkede sorusuna cevap bulmak için Dünya haritasında Balkanlar bölümünü inceleyebilirsiniz. Plevne’nin civar bölgeleri için de Plevne nereye yakın sorusunu araştırabilirsiniz. Plevne nereye bağlı gibi konunun merak edilen sorularını sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda özetledik.

Plevne Nerede? Plevne Hangi Ülkede, Nereye Bağlı?

Plevne nerede sorusuna cevap bulmak için internet üzerinden de küçük bir inceleme yapabilirsiniz. Plevne hangi ülkede sorusu da konunun merak edilenleri arasındadır. Plevne nereye yakın sorusunu araştırarak da Plevne'nin etrafındaki şehir ve ülkeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu sayede Dünya haritası bilginizi de güncelleyebilirsiniz. Plevne nereye bağlı sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Plevne Nerede?

Plevne, günümüzde Bulgaristan'ın kuzey kısmında bulunan ve Tuna Nehri kenarında bulunan bir şehirdir. Söz konusu şehir doğal olarak Bulgaristan topraklarındadır. Plevne, Osmanlı döneminde de özel öneme sahip ve marşlara konu olmuş bir şehirdir. Osman Paşa'nın Plevne savunması, Türk tarihi açısından çok önemlidir. Gazi Osman Paşa, 93 harbi sırasında bu şehri başarı ile savunmuştur.

Plevne, 100 binin üzerinde nüfusa sahip bir şehirdir. Bu özelliği ile Plevne, Bulgaristan'ın 7. büyük şehridir. Şehirde çok sayıda Osmanlı esri de vardır. Bunun yanında şehirde çok sayıda da anıt bulunmaktadır. Balkan gezisi düzenleyen tur şirketleri gezi programına genellikle bu şehri de dâhil ederler.

Plevne Nereye Yakın?

Plevne, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın kuzey doğusunda yer almaktadır. Sofya ile Plevne arası 162 km'dir. Söz konusu mesafe özel araba ile yaklaşık 2,5 saat sürmektedir. İstanbul Plevne arası ise 552 km'dir. İstanbul'dan hareketle karayolu ile Balkan gezisi düzenleyen tur şirketleri ile de Plevne'yi ziyaret edebilirsiniz. Söz konusu şehirdeki Osmanlı eserleri görmeye değer niteliktedir.

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Plevne Nerede? Plevne Hangi Ülkede, Nereye Bağlı?
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