Ploşnik Savaşı Tarihi - Ploşnik Savaşı Hangi Padişah Döneminde Oldu, Önemi, Nedenleri Ve Sonuçları Neler?

Birden fazla devletin Osmanlı'ya karşı ittifak kurarak çarpıştığı Ploşnik Savaşı hem tarihte hem savaşın yaşandığı yılda önemli bir yere sahiptir. Topliça Nehri çevresinde bulunanan bir alanda gerçekleştirilen savaşa Osmanlı İmparatorluğu tek başına katılmıştır. Mağlubiyetle sonuçlanan muharebe, yeni savaşlara kapı açmıştır. Peki, Ploşnik savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir, Ploşnik Savaşı hangi tarihte gerçekleştirilmiştir? İşte, savaşa dair merak edilen bilgiler…
PLOŞNİK SAVAŞI TARİHİ
Ploşnik Savaşı tarihi konusunda iki farklı bilgi kaynağı ve tarih bilgisi mevcuttur. Kaynaklardan birisi savaş yılını 1386 diğeri ise 1387 olarak belirtmektedir.
&NBSP;PLOŞNİK SAVAŞI ÖZETİ
Ploşnik Savaşı, Topliça Nehri çevresinde bulunan " Ploşnik" olarak bilinen bölgede yapılmıştır. Osmanlı Kuvvetleri'nin büyük bir yenilgi alması nedeniyle Ploşnik Bozgunu olarak bilinen bu savaş, Osmanlı Devleti'nin 1386 yılında ilk yenilgisi olarak da tarihe geçmiştir.
Osmanlı Devletinin Balkanlar'da aldığı ilk kritik yenilgi Ploşnik Savaşı'nda olmuştur. Ploşnik Savaşı Sırbistan'ın Güneydoğu bölgesinde Ürgüp mevkiinde yaşanmıştır. Bu savaşta Şahin Paşa Osmanlı Ordusu'na Şahin kumandanlık etmiştir.
Sırp-Boşnak karma ordusunu Prens Lazar Hrebeljanovic komuta ediyordu. Sırp-Boşnak karma ordusunun asker sayısı 30 binken Osmanlı Ordusu'nun asker sayısı 20 bin civarındaydı. Osmanlı Kuvvetlerinin kayıpları çok fazlaydı. Ordunun kaybı 13.000 civarında asker ve diğer maddi kayıplardan oluşuyordu.
PLOŞNİK SAVAŞI NEDENLERİ
Ploşnik Muhaberesi Osmanlı Ordusu ile Sırp-Boşnak karma ordusu arasında yaşanmıştır. Esas itibarıyla Ploşnik Savaşının Nedenleri şunlardır:
PLOŞNİK SAVAŞI SONUÇLARI
Ploşnik Savaşındaki yenilginin kötü neticeleri oldu. Çünkü Hırvat, Macar ve Leh başta olmak üzere bütün Balkan kral ve prenslerinin Osmanlı karşısında cepheleşmelerine, ittifak halinde hareket etmelerine neden olmuştur. Ploşnik Savaşının sonuçlarını esas itibarıyla şöyle sıralayabiliriz:
PLOŞNİK SAVAŞI ÖNEMİ
Ploşnik Savaşı, Osmanlı Kuvvetlerinin büyük yenilgi almasına neden olsa da I. Kosova Savaşı'nın da sebebi olmuştur denilebilir. I. Kosova Savaşı, Osmanlı Devleti'nin zaferi ile sonuçlanmıştır.