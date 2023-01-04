Plot Ne Demek? Edebiyatta Plot Nedir, Hikayede, Romanda ve Tiyatroda Ne Anlama Gelir?

Plot ne demek araştırmanızı tek bir hikaye ya da roman türü üzerinde yoğunlaştırmak zorunda değilsiniz. Tiyatro ya da edebiyatın farklı kollarında da plot örnekleri ile karşılaşabilirsiniz. Yapacağınız incelemede kendinize edebiyatta plot nedir sorusunu sormanız daha mantıklı olacaktır. Bu sayede konuyu daha kapsamlı şekilde araştırmanız mümkün olacaktır. Hikayede plot ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Plot Ne Demek?

Plot, Fransızca kökenli bir sözcüktür. İtalyancada da bu kelimenin edebiyat alanında yaygın olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Zaman içerisinde bu terimin Türk edebiyatında da kullanıldığına şahit olabilirsiniz. Plot, hikaye, roman ya da tiyatro eserlerinde baştan sona devam eden hareket yapılarını ifade eder. Bir bakıma plotun eserin yüzeysel planı olduğunu söyleyebiliriz. Eserdeki kahramanlar ve olayların ortaya çıakrdığı devamlılık plot terimi ile ifade edilir. Bunun yanında eserdeki üçüncü kişiler, ortaya çıkıp kaybolan insanlar, duygusal davranış şekilleri plotu tanımlar ve eserin çok daha zengin olmasını sağlar.

Edebiyatta Plot Nedir?

Plot, yapısına göre çeşitlenir. Bazı esserlerde trajik olayların, masal, komedi ya da hiciv konularının gösterilmesi için plottan istifade edilir. Kısacası ortaya çıkan plota göre eserin kimlik kazandığını söyleyebiliriz. Yazılan ya da sergilenen eserler plot ile anlam bulur ve bu plana göre eserin ifade ettiği anlam zenginleştirilmeye çalışılır. Bu ve buna benzer çok sayıda terim ifadesinin edebiyatta kendine yer bulduğunu görebilirsiniz.