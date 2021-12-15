Plüton gezegen mi? Plüton neden gezegenlikten çıkarıldı?

1930 yılında ClydeTombaugh tarafından keşfedilen, 24 Ağustos 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği tarafından gezegenlikten çıkarılan Plüton gezegeni en çok araştırılan gezegenlerden biridir. Güneş sisteminde yer alan 9. Gezegen iken yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda gezegenden çıkarılmasına karar verilen Plüton hakkında merak edilen detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Plüton gezegen mi?

Plüton 2006 yılına kadar, Güneş sisteminde yer alan 9. Gezegen olarak biliniyordu. 1930 yılında Clyde Tombaugh tarafından keşfedilmiştir. Plüton adını ise Roma tanrısı olarak bilinen Pluto'dan almıştır. Plüton ismini koyan kişi ise 11 yaşındaki Venetia isimli bir çocuktur. Güneşe 5.9 milyar uzaklıkta bulunan bu gezegen Kuiper kuşağında bulunmaktadır. Plüton gezegeni Kuiper kuşağındaki diğer gezegenlere göre oldukça büyük olsa da Ay ile karşılaştırıldığında küçük bir gezegendir. Cüce gezegen olarak tanımlanan Plüton 2006 yılına kadar güneş sisteminde yer alan 9. Gezegen olarak tanımlanırken, 24 Ağustos 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği tarafından gezegenlikten çıkarılmıştır.

Plüton neden gezegenlikten çıkarıldı?

1930 yılında Clyde Tombaugh tarafından keşfedilen Plüton gezegeni 2006 yılında gezegen olmaktan çıkarılmıştır. Gezegenlikten çıkarılması için Uluslararası Astronomi Birliği tarafından pek çok neden ortaya sunulmuştur. Güneş sisteminde yer alan 8 gezegenden bazı noktalarda farklılaşan bu gezegen ilk olarak daha eliptik ve eğik bir yapıdadır. Plüto diğer gezegenlerin içerisinde uydu sayısı olarak da en son sıradadır.

Plüton gezegeninin sadece 1 uydusu bulunmaktadır. Adı Charon olan bu gezegenin diğer uydular ile bir benzerliği bulunmadığı için uydu olarak da kabul edilmemiştir. Charon, Platon'un uydusu olmaktan ziyade onunla çift gezegen gibi hareket etmiştir. Tüm bu incelemeler doğrultusunda Plüton gezegeni 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği tarafından Güneş sistemindeki 9. Gezegen sınıfından çıkarılmıştır. Uzun süre güneş sisteminden dışlanan gezegen olarak adlandırılan Plüton gezegeni halen cüce gezegen sınıfında yer almaktadır.