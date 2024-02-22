Plüton Hangi Renk? Plüton Gezegeni Hangi Renktedir?

Cüce gezegen olarak kabul edilen Plüton, 2006 yılına kadar gezegen kategorisinde yer almıştır. Bu gezegen, kütle bakımından oldukça küçüktür ve azot, metan ile karbonmonoksit gibi zehirli gazların oluşturduğu bir atmosfere sahiptir. İlk kez, 18 Şubat 1930 yılında Amerikalı Astronom Clyde Tombaugh'un çalışmaları sonucu keşfedilmiştir. Bilimsel araştırmalara konu olduğu için Plüton hangi renk ya da Plüton gezegeni hangi renktedir sıkça sorulur.

Plüton Hangi Renk?

Kayalık ve buzlarla kaplı bir yüzeye sahip olan Plüton'un renginin, kahverengimsi kırmızı, kömür siyahı, ten rengi ve beyazdan oluştuğu, . NASA'nın çalışmaları sonucu elde ettiği verilerden yola çıkılarak, yüzeyde birçok çatlak ve krater bulunduğu düşünülmektedir. Plüton, buzlu ve kayalık bir çekirdek ile oldukça derin bir okyanusa sahiptir. Buzlar, metan, su ve nitrojenden oluşan bir yapıya sahiptir. Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından 2006 yılında "cüce gezegen" sınıfına dahil edilmiştir. Ancak bu tarihten önce Güneş Sistemi'ndeki dokuzuncu gezegen olarak kabul edilmiştir. Kuiper Kuşağı'nda yer alan Plüton, Neptün'ün yörüngesi dışında yer alır. Geniş bir buz örtüsüyle kaplı olan bu gezegenin yüzeyinde, dağlar, buzdağları, çukurlar, volkanik alanlar ve kraterler bulunur. Plüton'un çapı, 2.377 kilometredir ve en büyüğü Charon olmak üzere toplamda beş uydusu vardır. Bunlar, Styx, Kerberos, Hydra ve Nix olarak adlandırılmıştır.

Plüton Gezegeninin Özellikleri Neler?

Günümüzde, cüce gezegenlerden biri olan Plüton'un hakkında bilinmesi gerekenler arasında şunlar yer alır:

Plüton, 248 yılda Güneş'in etrafında tam tur döner. Bunu yaparken Neptün'ün yörüngesinden biraz çıkar ve Güneş'e biraz daha yaklaşır.

Güneş'in etrafındaki turunu 248 yılda tamamlarken kendi eksenindeki dönüşünü ise 6 gün 9 saat 17 dakikada bitirir.

Dünya'nın uydusu olan Ay, Plüton'dan biraz daha büyüktür. Çünkü, Ay'ın çapı 3.474 kilometre iken Plüton'un çapı ise 2.377 km'dir.

Plüton adını, Roma mitolojisinde yer alan yeraltı dünyası tanrısı ile paylaşmaktadır.

Gezegen olarak kabul edildiği dönemde Plüton, Güneş'in etrafında dönüşünü tamamlayamamıştır. İlk keşfedildiği tarih olan 1930'da, bilindiği kadarıyla Güneş'e en uzak konumda bulunmuştur. En yakın olduğu konuma ise 1989 yılında ulaşabilmiştir.