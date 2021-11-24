Plüton’un kaç uydusu var? Plüton’un uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

1930 yılında Clyde Tombaugh tarafından keşfedilen Plüton, 2006 yılına kadar güneş sisteminde bulunan 9. gezegen olarak kabul edilmekteydi. Ancak devam eden yeni keşifler sonucunda Plüton gezegen olmaktan çıkarılmış cüce gezegenler sınıfına dahil olmuştur. İşte, Plüton hakkında tüm merak edilenler…

Plüton'un uyduları

Cüce gezegen olan Plüton'un 5 tane uydusu bulunmaktadır. Plüton en büyük uydusu Charon, Plüton'un yarısı büyüklüğündedir. Diğer uyduları ise Nix, Hydra,Styx ve Kerberos'tur.

Plüton'un İsimleri

Plüton'un da muhtemelen karanlık ve soğuk bir gök cismi olduğu düşünüldüğü için bu yeni cisme klasik mitolojide yer altı dünyasının tanrısı olarak kabul edilen "Plüton" adını önerildi. Plüton ismi 1 Mayıs 1930 yılında duyuruldu.

Plüton'un Özellikleri