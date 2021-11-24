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Giriş Tarihi: 24.11.2021 11:48 Son Güncelleme: 24.11.2021 11:48

Plüton'un kaç uydusu var? Plüton'un uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

Plüton’un kaç uydusu var? Plüton’un uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

Cüce gezegen olarak bilinen Plüton, Kuiper kuşağında bulunmaktadır. Cüce gezegenler arasında en büyük olma özelliğini taşıyan Plüton doğrudan güneş etrafında dolanan 16. Büyük gezegen olarak kabul edilmektedir. Taş ve buzdan oluşan Plüton Dünya’nın uydusu olan Ay’ın 5’te 1’i kadar büyüklüğe sahiptir. Peki, Plüton'un kaç uydusu var? Plüton'un uydu sayısı, isimleri ve özellikleri nelerdir?

1930 yılında Clyde Tombaugh tarafından keşfedilen Plüton, 2006 yılına kadar güneş sisteminde bulunan 9. gezegen olarak kabul edilmekteydi. Ancak devam eden yeni keşifler sonucunda Plüton gezegen olmaktan çıkarılmış cüce gezegenler sınıfına dahil olmuştur. İşte, Plüton hakkında tüm merak edilenler…

Plüton'un uyduları

Cüce gezegen olan Plüton'un 5 tane uydusu bulunmaktadır. Plüton en büyük uydusu Charon, Plüton'un yarısı büyüklüğündedir. Diğer uyduları ise Nix, Hydra,Styx ve Kerberos'tur.

Plüton'un İsimleri

Plüton'un da muhtemelen karanlık ve soğuk bir gök cismi olduğu düşünüldüğü için bu yeni cisme klasik mitolojide yer altı dünyasının tanrısı olarak kabul edilen "Plüton" adını önerildi. Plüton ismi 1 Mayıs 1930 yılında duyuruldu.

Plüton'un Özellikleri

  • Güneş sisteminde bulunan en büyük cüce gezegendir.
  • 2006 yılına kadar Güneş sistemindeki 9. gezegendi.
  • Kuiper kuşağının en belirgin üyesidir.
  • Taş ve buzdan oluşmaktadır.
  • Güneş'in etrafındaki turu 248 yılı bulmaktadır.
  • Kütle ve hacim olarak Ay'ın 5'te 1'i kadardır.
  • 5 uydusu bulunmaktadır.
  • Yüzey sıcaklığı -238 derecedir.
  • Kendi ekseni etrafında dönüşü 6,39 gün sürmektedir.

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