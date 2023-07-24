Podzol Toprak Nedir? Podzol Topraklar Nerede Görülür, Özellikleri Neler, Verimli Mi?

Podzol toprak nedir, sorusu cevabını zonal topraklarda değerlendirilecektir. Ana kayanın özelliklerini gösteren zonal topraklar içinde yer alan podzoller, Podzol toprak zonal mi sorusunu nemli ve soğuk iklim toprağı olması açıklar. Bu da podzol topraklar nerede görülür, sorusunu soğuk iklim bölgeleri olarak verir. Bu bakımdan podzol toprak özellikleri, diğer toprak özelliklerine göre daha tipiktir. Konuya ülkemiz açısından eğildiğimizdeTürkiye'de podzol toprak var mı, sorusu için hangi koşullarda ve nerede oluştuğu konusu daha çok yardımcı olacaktır.

Podzol Toprak Nedir?

Toprak sınıflandırma çalışmaları Ruya'da başlamış daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişmiş ve günümüze kadar süregelmiştir. Bu çerçevede oluşan eski ve yeni toprak sınıflandırma sistemi bulunmaktadır. Yaygın olarak bilinen eski toprak sisteminde zonal, intrazonal ve azonal topraklar yer almaktadır. Eski toprak sisteminde toprakların bu şekilde sınıflandırılması, toprağın oluşum esnasında ana kayanın özellikleri yansıtıp yansıtmadığıdır. Eğer toprak ana kayanın özelliklerini yansıtıyorsa zonal olarak gruplandırılmaktadır. Şayet ana kayanın özelliklerini yansıtmıyorsa azonal ya da intrazonal olarak gruplandırılmaktadır.

Podzol topraklar, ana kaya üzerinde oluşan yanı başka bir deyişle zonal topraklar grubunda yer almaktadır. Bulunduğu bölgenin yet yapısı, iklimi ve buna benzer birden fazla özelliğe dair bilgi sağlayan yerli topraklar, toprağın A,B ve C katmanlarını daha belirgin ve net gösterirler. Podzol topraklar ise yerli topraklar grubunda yer alan, nemli ve de soğuk iklim bölgelerinde özellikle iğne yapraklı ormanların altında oluşur. Bu bağlamda ele alındığında bulunduğu bölge olarak Sibirya, Kuzey Avrupa ve Amerika'da (Soğuk iklim bölgelerinde) bulunmaktadır.

Podzol Topraklar Nerede Görülür?

Yerli topraklar (zonal toprak) grubunda yer alarak ana kayanın özelliklerini yansıtan podzol topraklar; nemli ve de soğuk iklim bölgelerinde özellikle iğne yapraklı ormanların altında oluşur. Bu iklim bölgelerinin başında ise Sibirya, Kuzey Avrupa ve Amerika'da( Soğuk iklim bölgelerinde) bulunmaktadır. Türkiye'de ise özellikle Karadeniz Bölgesi'nin özellikle de denize bakan yamaçlarında ve dağ eteklerinde yaygın olarak görülür.

Podzol Toprakların Özellikleri Nelerdir?

Podzol topraklar, aşırı yıkanma nedeni ile bünyesindeki mineral gibi maddelerin çoğu yıkanarak yok olur. Mineral açısında ise yoksun olan topraklar verimsiz topraklardır. Ana kaya üzerinde oluşarak yerli özellik göstere bu topraklar, bulunduğu yörenin iklimine dair bilgi edinmeyi sağlar. Soğuk ve nemli bölgelerin ormanlarında iğne yapraklı ağaçlar altında oluşmaktadır.