Poetika Nedir? Edebiyatta Poetika Ne Demek, İlk Örnekleri Neler ve Amacı Ne?

Poetika nedir sorusunu araştırırken edebiyat alanınınzengin yapısı ile ilgili de bilgi sahibi olabilirsiniz. Edebiyatta poetika ne demek konusu, eser sahibi olmak isteyen ya da edebiyat alanında araştırma yapanların merak ettikleri bir husustur. Günümüze kadar yazılmış esserlerin birçoğunda poetika örnekleri ile karşılaşabilirsiniz. Türk Edebiyatında ilk poetika kimin sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Poetika Nedir?

Poetika, Yunanca kökenli bir kelimedir. Söz konusu ifade ilk olarak Aristoteles tarafından kullanılmıştır. Şiirin kurallarını ve sanata katkılarını anlatan ve verilen bilgilerin doğruluğunu ifade eden aynı adla yazılmış eserler de vardır.

Şiir sanatında yer alan kuralların ve sanatsal gelişmelerin estetik açıdan karşılaştırılması ihtiyacı doğabilir. TDK sözcükleri incelendiğinde, edebiyat alanında sıkça kullanılan poetika sözcüğüne yer verilmemiştir. Fakat söz konusu sözlükte poetik ifadesi yer alır. Poetik kelime anlamı itibariyle şiir niteliğinde ya da şiire özgü olarak tanımlanır.

Türk Edebiyatında İlk Poetika Kimin?

Şiire özgü düşünce şekli poetik düşünce olarak isimlendirilir. Türk edebiyatında poetika terimini ilk kullanan yazar Şemsettin Sami'dir. Söz konusu yazar ilk olarak 1882 yılında Kamus-ı Fransevi olarak tanımladığı eserde bu tanıma yer vermiştir. Kelimeden doğrudan şiir anlatımında kullanılmasının örnekleri ise 1946 yılında Necip Fazıl Kısakürek tarafından yapılmıştır. Son dönemde de yazılan eserlerde bu sanatın izlerini görebilirsiniz.