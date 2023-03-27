Poğaça Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Poğça Mı?

Poğaça sözcüğü günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız bir kelimedir. Poğaça kelimesi gerek söyleniş gerekse yazılış biçimi açısından en sık hata yapılan sözcüklerden biridir. Bu yazımızda sizler için poğaça nasıl yazılır, TDK açıklaması ile doğru yazılışı poğça mı gibi soruların yanıtlarına yer verdik. Yazımızın devamından aklınıza takılan tüm bu soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Poğaça Nasıl Yazılır?

Poğaça içine peynir, zeytin, kıyma gibi malzemelerin konulmasıyla yapılan bir tür hamur işidir. Poğaça sözcüğü yazım yanlışı yapılan kelimelerden biridir. Poğaça gibi içerisinde ğ harfi olan sözcüklerin yazımında çok sık yanlışa düşülmektedir. Sadece yazarken değil, sözcüğü telaffuz ederken de hata yapmaktayız. Türk Dil Kurumuna göre poğaça sözcüğünün doğru yazılışı şu şekildedir:

Poğaça – doğru kullanım

Poğça – yanlış kullanım

TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Poğça Mı?

Kelimelerin yazılış biçimlerini doğru bir şekilde öğrenmek son derece önemli bir konudur. Özellikle makale, blog gibi alanlarda yazarlık yapanların sözcüklerin doğru yazılışını mutlaka bilmesi gerekir. Bu bağlamda yazım kılavuzu olarak TDK sözlüğü kullanılmaktadır. Poğaça sözcüğü birçok kişi tarafından poğça şeklinde okunmakta ve yazılmaktadır. Poğça şeklinde okunması ve yazılması doğru değildir. TDK'ya göre bu kelimenin doğru söyleniş ve yazılış biçimi "poğaça" şeklindedir. Poğaça sözcüğünün doğru yazımı ile ilgili birkaç örnek cümle kurmamız gerekirse: