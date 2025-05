Polikistik over, üreme çağında olan birçok kadında sıklıkla görülmektedir. Hastalığın temelinde hormonal dengesizlik ve yumurtlama problemleri yer almaktadır. Yumurtalarda çok sayıda küçük ve içi sıvı dolu kistlerin oluşması ile ilişkilendirilir. Aşırı tüylenme, adet düzensizliği, saç dökülmesi, sivilce ve hızlı kilo değişimleri hastalığın belirtileri arasındadır. Bu hastalığa sahip kadınlar arasında da polikistik over ve polikistik over sendromu arasındaki fark nedir, PCO ve PCOS aynı mı, farklı mı soruları da kafa karıştırabilmektadir.

Polikistik Over ve Polikistik Over Sendromu Arasındaki Fark Nedir?

Polikistik over ve polikistik over sendromu kavramları iki farklı kavramdır ve sıklıkla karıştırılmaktadır.

Polikistik over, ultrasonda görülebilen bir durumdur. Yani yumurtalarda var olan küçük kistlerin görülmesidir. Bu durum klinik bir belirtidir.

Polikistik over sendromu ise ultrasonda görülen polikistik over görüntüsüne ek olarak adet düzensizliğinin, kilo problemlerinin yani hormonal bozukluklara eşlik eden belirtilerin görülmesidir.

PCO ve PCOS Aynı Mı, Farklı Mı?

PCO, hastalık değildir. Yumurtalardaki çok sayıdaki küçük kistlerin görüntülenmesidir. PCOS ise hormonal bozukluğa bağlı bir hastalıktır. Yani her PCO görüntüsü kişide PCOS olduğu anlamına gelmez. PCOS, hormonal ve klinik sonuçların gözlemlendiği daha kapsamlı bir durumdur ve uzman bir doktor tarafından tanı konulması gerekmektedir.