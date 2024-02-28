Polimorfizm Nedir? Genetik Polimorfizm Örnekleri Neler, Mutasyon ile Arasındaki Fark Ne?

Genetik polimorfizm nedir, örnekleri neler, mutasyon ile arasındaki fark ne konularına açıklık getirmek gerekir ise genetik polimorfizm, bir türün adaptasyon yeteneğini artırabilir ve evrimsel süreçte önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca, genetik polimorfizm, kalıtım ve genetik hastalıkların incelenmesi gibi alanlarda da önemli bir rol oynar. Araştırmacılar genetik polimorfizmi inceleyerek, belirli özelliklerin ya da hastalıkların genetik temellerini anlamaya çalışırlar.

Polimorfizm Nedir?

Polimorfizm, biyolojide, aynı türün bireyleri arasında farklı fiziksel özellikleriyle kendini gösteren bir olaydır. Bu farklılıklar gen seviyesindeki çeşitlilikten kaynaklanır. Polimorfizmin birden fazla anlamı vardır. Bu anlamlardan bazılarını şu şekilde sııralayabiliriz:

Genetik Polimorfizm : Tek bir nükleotide ya da birden fazla nükleotide bağlı gen dizilimindeki farklılıklar. Mesela, insanlarda ABO kan grubu polimorfizmi bir örnektir.

Protein Polimorfizm : Aynı proteine kodlayan farklı gen varyasyonları sonucu oluşan farklı protein yapıları. Örneğin, orak hücreli anemi hemoglobin proteinindeki polimorfizmden kaynaklanır.

Morfolojik Polimorfizm : Fiziksel görünüm ve organ yapılarındaki farklılıklar. Mesela, bazı böcek türlerinde erkek ve dişi bireyler farklı morfolojiye sahiptir.

Bilgisayar Bilimi Polimorfizmi: Bilgisayar bilimi ve programlama alanında, polimorfizm, farklı sınıfların ya da nesnelerin aynı yöntemi farklı şekillerde uygulamasını ifade eder. Bu, farklı sınıfların aynı adı taşıyan ancak farklı parametrelerle çalışan fonksiyonları ya da metotları tanımlamasını sağlar.

Genetik Polimorfizm Örnekleri Neler, Mutasyon ile Arasındaki Fark Ne?

Genetik polimorfizm, bir popülasyonda aynı genin iki ya da daha fazla alelinin belli bir sıklıkta görülmesini ifade eder. Aleller ise bir genin farklı varyasyonlarıdır. Yani, aynı gen için farklı sekanslara sahip bireyler bulunması durumudur. Örneğin, insanlarda kan grubu, göz rengi, laktoz intoleransı gibi özellikler genetik polimorfizme örnektir.

Genetik polimorfizmin oluşabileceği farklı şekilleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Tek nükleotid polimorfizmi (SNP): DNA zincirindeki tek bir bazın (A, T, C, G) değişmesi. Bu en sık görülen polimorfizm türüdür.

İnsertio n/ delezyon : DNA zincirinden bir ya da daha fazla bazın silinmesi ya da eklenmesi.

Küçük indel polimorfizmi ( SNIP ): Birden fazla bazın silinmesi ya da eklenmesi.

Mikrosatelitler : Kısa, tekrarlayan DNA dizileri.

Kopya sayısı varyasyonları (CNV): Bir genin belirli bir kromozom üzerindeki kopya sayısında oluşan farklılıklar.

Genetik polimorfizmin önemli özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Sıklık: Polimorfizm gösteren aleller popülasyonda genellikle %1'den fazla sıklıkta bulunur.

Nötr seçilim: Polimorfizmin kendisi genellikle zararsız ya da hafif derecede faydalı ya da zararlıdır. Bu sayede uzun süre popülasyonda kalabilir.

Evrim: Genetik polimorfizm evrim için hammadde görevi görür. Bazı aleller seçilim avantajı kazanarak popülasyonda baskın hâle gelebilir.

Hastalık riski: Bazı polimorfizmler bireylerin hastalık riskini etkileyebilir. Örneğin, BRCA1 genindeki bazı polimorfizmler meme kanseri riskini artırır.

Genetik polimorfizm ile mutasyon arasındaki farkları şu şekilde sıralayabiliriz: