Polisakkaritler Nelerdir? Polisakkarit Nedir, Çeşitleri ve Özellikleri Neler?

Polisakkaritler nelerdir ya da polisakkarit nedir, öncelikle ne işe yaradığını öğrenirken ne gibi görevler üstlendiğini de görürüz. Polisakkaritler çok sayıda monosakkarit monomerinin birleşmesiyle oluşmuş büyük zincirler halinde ya da dallanmış dev biyopolimerlerdir. Bu bilgi doğrultusunda polisakkarit çeşitleri karbon hidratlar sınıfında yer alırken selüloz, glikojen ve nişasta olmak üzere üçe ayrılır. Bu durumda bizlere bu bilgiler polisakkaritlerin özellikleri hakkından bilgi sağlamaktadır.

Polisakkarit Nedir?

Canlı hücresindeki karbonhidrat çeşitlerinden olan polisakkaritler, glikozit bağı ile bir ya da daha fazla olan ve birleşik olmayan monosakkaritin birleşmesi ile meydana gelen kimyasal maddelerdir. Polisakkaritlerin farklılığını ortaya çıkaran önemli bir özellik ise polisakkaritlerin glikoz birimlerinin farklı bir şekilde birbirine bağlanmasıdır.

Tüm polisakkaritler tek çeşit monomerden yani monosakkarit olan glikozdan oluşmaktadır. Bu monomerlerin (glikozları) aynı olmasına rağmen glikozitlerin bağlanma şekli ve glikoz sayısının farklı miktarda olması polisakkarit çeşitlerini ortaya çıkarmaktadır. Polisakkaritler büyük ve karmaşık yapıda maddeler olduğu için hücre zarından difüzyon ile geçmezler. Polisakkritleri şeker olarak adlandırmamıza rağmen polisakkaritler, tatsız olmakla birlikte suda erime özelliğinede sahip değildirler. Polisakkaritlerin en önemlileri: nişasta, glikojen, kitin ve selüloz olarak ifade edilir.

Polisakkaritler Nelerdir?

Polisakkaritler hücrede bulunan çok sayıda monosakkarit monomerinin birleşmesi ile oluşmuş büyük zincirler halinde ya da dallanmış dev biyopolimerler halinde olan yapılardır. Bu tanıma kısaca ekleyecek olursak n adet monosakkarit molekülünün n–1 adet su molekülü kaybederek birleşmesi ile meydana gelir. Kapalı formülleri ise (C 6 H 10 O 5 ) n 'dir. Hidroliz ile de basit şekerlere ayrılmaktadırlar. Özellikle canlı organizmalar için önemli olan polisakkaritler, hayvan hücrelerinde glikojen, bitki hücrelerinde nişasta ve selüloz olarak bilinmektedir. Bunların üçü de glikozun birleşmesinden oluşmuştur. Bu yapılarda:

Glikojen hayvan hücrelerinde depo maddesidir. Glikojene hayvan hücrelerinin nişastası olarak bakılır. Glikoz moleküllerinden oluştuğu için vücudun enerji deposudur.

Glikojen birçok doku ve organlarda bulunmakla beraber özellikle kasta ve karaciğer hücrelerinde depo edilir.

Nişasta, bitki hücrelerinde fotosentez ile doğrudan doğruya sentezlenir ve depolanır. Yani bir depo maddesidir.

Selüloz ise bitki hücrelerinde yapı maddesi olarak hücre duvarlarında bulunur.

Kitin: Yapısında azot olan yapısal bir polisakkarittir ve suda çözünmez. Saf kitin, deri gibi yumuşak olup yapısına kalsiyum karbonat katılınca sertleşir

Polisakkaritler Çeşitleri ve Özellikleri Neler?