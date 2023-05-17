Polonezköy Gezilecek Yerler - Polonezköy’de Gezilecek Yerler, En Güzel Doğal Mekanlar

Polonezköy'de gezilecek yerler için birçok insan araştırma yapmaktadır. Çünkü İstanbul'daki doğal yerler arasında popülerdir. Bu yüzden Polonezköy gezilecek yerler hakkında bilgi edinmek isteyen insanların sayısı bir hayli fazladır. Bizler de bu kişiler için Polonezköy'ün en güzel mekanları, gezilecek doğal yerleri hakkında araştırmamızı yaptık. Araştırma sonuçlarımıza ulaşmak için okumaya devam edin ve Polonezköy'de nereye gidilir, gezilecek yerler hakkında fikir sahibi olun.

Polonezköy'de Nereye Gidilir?

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı olan ve eski adı Adampol olan Polonezköy bir Polonyalı köyüdür. Karadeniz sahilinden 20 km, İstanbul'un Boğaziçi kıyılarından ise 15 km uzaklıkta yer almaktadır. Polonezköy'e giderek İstanbul'un kalabalığı, gürültüsü ve stresinden uzaklaşabilirsiniz. Köyün hemen girişinde sizi tarihi kilise ve mezarlık karşılar. Yüz metre kadar sonra ise köyün meydanına varmış olursunuz. Ponezköy'de ziyaret edilecek yerler arasında; köy tarihçesi ve eski fotoğrafların sergilendiği Zofia Rizi Anı Evi, 1900-1914 yılları arasında inşa edilmiş olan Czestochowa Meryem Ana Kilisesi, içerisinde Mehmet Sadık Paşa'nın eşinin mezarı da bulunan Polonezköy Mezarlığı, Atatürk'ün köyü ziyareti esnasında kaldığı ev, köy meydanının hemen yukarısında bulunan Ağaç Oyma Heykel Sergisi başta gelir. Ayrıca yılın her mevsimi koşu ve doğa sporları yapabileceğiniz beş kilometrelik yürüyüş parkurunda da güzel bir doğa yürüyüşü ve ormanda gezi aktivitesi yapabilecekleriniz arasındadır.

Polonezköy'de Gezilecek Yerler

Polonezköy' e gitmeye karar verdiniz fakat nerede ne yapacağınızı bilmiyor ya da nereleri gezeceğinizi bilmiyorsanız işte sizler için hazırladığımız liste:

1. Rizi Anı Evi

1881-1883 yılları arasında Zofia Rizi'nin babası Wincenty Ryzy tarafından yaptırılan Zofia Rizi Anı Evi, Polonezköy'deki en eski ve tarihi yapılarından birisi. Zofia Rizi Anı Evi, köyün tarihi ile ilgili fotoğraf, belge ve hatıraları görmek isteyenler için gezip görülmesi gereken yerlerden birisi konumunda. Ayrıca Polonya Türkiye dostluğunun bir sembolü.

2. Polonezköy Tabiat Parkı

İstanbul'da yeşil kalan nadir yerlerden birisi konumunda olan Polonezköy Tabiat Parkı, 1999 yılında tabiat parkı ilan edilmiş ve yaklaşık 3000 hektarlık bir alanı kapsıyor. Aynı zamanda İstanbul'un en büyük tabiat parkı olarak da kabul ediliyor.

3. Açık Hava Ağaç Oyma Heykel Sergisi

Polonezköy meydanının hemen arkada tarafında, Kültür Evi'nin önündeki yeşillik alanda sanatseverler tarafından yapılan ağaç oyma heykel sergisi görülmeye değer.

4. Czestochova Meryem Ana Kilisesi

Polonezköy'ün önemli sembollerinden birisi de Czestochova Meryem Ana Kilisesi. Köyün hemen girişinde sağ tarafta güzel bir bahçe içerisinde yer alıyor. Tarihi 1845'lü yıllara dayanıyor. Kilise aynı zamanda Türk Ordusu tarafından 1'inci Dünya Savaşı'nda karargah olarak kullanmış. Günümüzde hala müzik performansları, festivaller ve çeşitli etkinlikler için de hizmet veriyor.

5. Polonezköy Kültür Evi

Polonezköy Meydanı'nın hemen arka tarafında alan Polonezköy Kültür Evi, Polonezköy Kütüphanesi ve Polart Galerisi olarak hizmet veriyor. Sosyal ve kültürel faaliyetler için buluşma noktası konumunda. Polonezköy Kültür Evi, yıl içerisinde düzenlenen pek çok aktiviteye ev sahipliği yapıyor. Burada çeşitli kültürel faaliyetler, resim sergileri ve Polonya kültürü ile ilgili pek çok kaynak bulunuyor.

6. Arıcılık Müzesi

Köy meydanında bulunan ve Arıcılık Müzesi olarak adlandırılan mekanda, uzun yıllardan beri hizmet veren ve kendi arılarının ürünü olan Polonezköy ballarından bulabilirsiniz. Köyün en eski dükkanlarından birisi konumunda olup burada polen, arı sütü, propolis ve balmumu gibi arı ürünlerini de bulabilirsiniz.

7. Cam Sanat Merkezi

Yine, Polonezköy meydanından içeriye giden yol üzerinde bulunan Polonezköy Cam Sanat Merkezi'ne uğrayarak sevdiklerinize hediye edebileceğiniz yüzlerce cam boncuk çeşitlerine bakabilirsiniz. Ayrıca buradaki atölyelere katılabilir ve yöre halkının geçim kaynağı olan cam boncuklardan yapılan ürünleri inceleme fırsatı bulabilirsiniz.

8. Polonezköy Hayvanat Bahçesi

Polonezköy hayvanat bahçesinde kangurudan geyik, lama, yılan, keçi, maymun, pelikan, flamingo, kuğu ve papağana kadar pek çok hayvan türü bulunmasıyla çok geniş bir hayvan koleksiyona sahiptir. Bu hayvanat bahçesinin amacı, çocukların hayvanları kafesin içinde değil de özgür bir ortamda doğa ile içe yaşadıklarını görüp o şekilde tanımalarını sağlamaktır.