Polonya Hangi Kıtada? Polonya Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Polonya oldukça bilinen ve turistik seyahatlerin yapıldığı ülkelerden biridir. Peki, bir Avrupa ülkesi olan Polonya nerededir? İşte, tüm merak edilenler...

Polonya hangi kıtada?

Konum olarak Slovakya, Ukrayna, Belarus, Çekya ve Almanya ülkelerine kara sınırı olan Polonya, Avrupa kıtasında yer alan bir ülkedir. Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkenin doğu sınırı ise Bug nehri üzerindedir.

Polonya dünya'nın hangi bölgesinde?

Polonya, Avrupa kıtasında 64 Avrupa ülkesinden biridir. 312.679 km² yüz ölçümüne sahip olan Polonya Avrupa ülkeleri arasında en büyük dokuzuncu ülkedir.

Polonya hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Polonya Avrupa kıtası üzerinde yer alan bir ülkedir. Orta Avrupa'da bulunan Polonya'nın nüfusu ise ortalama 50 milyon kadardır.

Polonya hangi yarım kürede yer alır?

Polonya Avrupa ülkesi olması nedeniyle Kuzey yarım kürede yer almaktadır. Ülke konumu itibari ile iklimi deniz ve karasal iklimler arasında geçiş özelliği gösterir. Ülkede yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılıman ve soğuk geçmektedir.