Polonya Para Birimi Nedir? Polonya Para Birimi Kaç Tl’dir, Sembolü Nedir?

Avrupa'nın oldukça sevilen ve başka ülkelerden Avrupa'ya gelen turistler tarafından ziyaret edilen Polonya'nın para birimi bulmacalarda ve bilgi yarışmalarında sıkça sorulara konu olur. Ülkemize her yaz gelen yabancı turistlerin arasında da hatırı sayılır sayıda Polonya vatandaşı vardır. Peki, Polonya para birimi kaç TL'dir? İşte detaylar...

Polonya Para Birimi Nedir?

Polonya Cumhuriyeti'nin para birimi ismini, dillerin lehçesinde altın anlamına gelen zloty kelimesinden almıştır. Para birimi kodu PLN olan Polonya para birimi Polonya Zlotisi'dir. Zlotinin tam 9 birim madeni parası vardır bunların altı adetinin ismi 'grosz' olarak geçer.

1, 2, 5, 10, 20, 50 grosz (gr) diğer 3 madeni para birimleri ise 1, 2, 5 Zloti (zl) olarak geçer. Zlotiye ait 6 birimde banknot yani kağıt para vardır bunlar, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Zlotidir.

Polonya Para Birimi Kaç TL'dir, Sembolü Nedir?

Polonya Cumhuriyeti ve ülkemiz arasında sıkça yapılan seyahatler, turist alışverişleri ve ülkeler arası alışveriş yapılması sebebiyle Polonya para biriminin Türk Lirasına karşılığını bilmek kuşkusuz faydalı bir eylemdir.

1 Polonya Zlotisi yaklaşık olarak 3,5 Türk Lirasına tekabül eder. Polonya Para Birimi Zlotinin sembolü ise 'zl' olarak geçer.