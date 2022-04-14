Polonya’da Saat Kaç? Türkiye Polonya Saat Farkı İle Varşova’da Şu An Saat Kaç?

Polonya ve Türkiye birçok bakımdan ilişki içerisinde olan ülkelerdir. Resmi dili Lehçe başkenti de Varşova olan Polonya dünya ülkeleri içerisinde en kalabalık 33. Ülke konumundadır. Polonya batıda Almanya ile komşudur. Güneyinde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya yer alır. Doğusunda ise Ukrayna ve Beyaz Rusya bulunur. Kuzeyde de Litvanya ve Rus toprağı olan Kaliningrad ile komşudur. Baltık Denizi'ne uzun bir kıyısı bulunan ülkenin Türkiye ile farklı açılardan ilişkileri vardır. Bu sebeple Türkiye Polonya saat farkı ile Varşova'da şu an saat kaç sorusunun yanıtını sizler için araştırdık ve yazımızda sunduk.

Polonya'da Saat Kaç?

Avrupa Birliği ülkelerinden birisi olan Polonya saat bakımından Türkiye'den biraz daha farklı bir ülkedir. Türkiye'den Polonya'ya gitmek isteyen kişilerin de bu saat farklılıklarını mutlaka göz önünde bulundurması gerekir.

Polonya Türkiye Saat Farkı

Polonya Türkiye arasındaki saat farkı bir saattir. Polonya Türkiye'den bir saat daha geride olan bir ülkedir. Bu durum da tamamen iki ülkenin coğrafi konumundan kaynaklı bir durumdur. İki ülke arasında seyahat ederken kolaylıkla saat hesaplaması bu farka göre yapılabilir.

Polonya Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Polonya ve Türkiye arasında bir saat fark bulunan ülkelerdir. Yani Polonya'da salı günü sabah saat 09:00 olduğunda Türkiye'de saat salı günü sabah 10:00 olur. Bu da seyahat etmek ya da çeşitli online görüşme yapmak isteyen kişilerin bilmesi gereken bir konudur.

Türkiye Polonya Saat Farkı ile Varşova'da Şu An Saat Kaç?

Türkiye ile Polonya saat farkı göz önünde bulundurulduğunda Varşova'daki saat Türkiye'den bir saat daha geridedir. Türkiye bulunan bir kişi Varşova saatini hesaplamak isterse Türkiye saatinden 1 saatlik farkı çıkarması yeterlidir.