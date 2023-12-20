Polonya’da yargı krizi: Cumhurbaşkanı Duda parlamento başkanını uyardı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, parlamentonun alt kanadı Sejm'in başkanı Szymon Holownia'ya bir mektup yazarak, atadığı yargıçların statüsünün zedelenmesine asla izin vermeyeceğini ifade etti.

Ülkede koalisyon hükümetinin iktidara gelmesinin ardından önceki hükümete yakınlığıyla bilinen Duda'nın atacağı adımlar tartışılıyor.

Polonya'nın Donald Tusk liderliğindeki yeni yönetimi, yargının siyasallaştırıldığını öne sürerek burada yapısal değişiklik yapmayı planlıyor.

Cumhurbaşkanı Duda, dün parlamentonun alt kanadı Sejm'in başkanı Szymon Holownia'ya yazdığı mektupta, "Anayasa'nın 126 (2) Maddesi ile bu maddeye riayet edilmesini sağlamakla görevlendirilen Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından atanan yargıçların statüsünün sorgulanmasına asla rıza göstermeyeceğim." ifadesini kullandı.

Önceki Hukuk ve Adalet Partisi hükümetini yargıyı siyasallaştırmakla suçlayan koalisyon hükümeti, Cumhurbaşkanı Duda'nın atamalarını da siyasi buluyor ve anayasanın ihlal edildiğini iddia ediyor.