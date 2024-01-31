Polonya’nın Eski Adı Nedir? Osmanlı’da Polonya’ya Ne Denirdi?

Polonya'nın eski adı yalnıza bir kelime ile ifade edilemez. Polonya'da yaşayan halk ve Polonya'ya hükmeden devlet adamları ülke için bir isim belirlemişlerdir. Fakat farklı ülkeler de Polonya'ya isim takmışlardır. Bu nedenle Polonya ve daha pek çok ülkenin geçmişte pek çok adı vardır. Polonya'nın eski adı nedir ve Osmanlı'da Polonya'ya ne denirdi sorularının yanıtını öğrenmek Polonya tarihini aydınlatmada çok etkili bir rol oynayacaktır.

Polonya'nın Eski Adı Nedir?

Polonya pek çok komşu ülkeye sahiptir. Bunlar arasında Almanya, Çekya, Slovakya, Rusya, Litvanya, Belarus ve Ukrayna vardır. Bir ülkenin bu denli fazla komşuya sahip olması, tarih boyunca farklı bir isimlendirmeye tabi tutulmasına da neden olmaktadır.

Polonya'nın tarihi için özel bir çalışma yapıldığında buranın Slav kökenli bir halk tarafından kurulup yönetildiği görülecektir. Bu nedenle Polonya'nın hem kendine özgü bir dili hem de milleti vardır. Fakat her ülke ve medeniyet tarafından da bu halk farklı şekilde adlandırılmıştır. Bu bağlamda Polonya'ya Osmanlı Dönemi'nde ne dendiğini incelemek daha etkili bir yöntem olacaktır.

Osmanlı'da Polonya'ya Ne Denirdi?

Osmanlı'da Polonyalı olan kişilere "Leh" denmekteydi. Tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre Polonyalılardan söz edilirken her zaman "Lehler" ifadesi kullanılmıştır.

Polonya'nın kullandığı dile bugün Lehçe adı verilmektedir. Eskiden Polonya ülkesini tarif etmek için de Osmanlı İmparatorluğu'nda "Lehistan" kelimesi kullanılırdı.

Lehistan, hem "Lehlerin ülkesi" anlamına gelmekte, hem de "Lehlerin olan" anlamını taşımaktaydı.