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Giriş Tarihi: 12.7.2023 11:36 Son Güncelleme: 12.7.2023 11:36

Polye Ovası Nedir? Polye Ovaları Nasıl Oluşur, Türkiye’de Nerede Görülür?

Polye, coğrafya derslerinde ya da araştırma konularında karşınıza sıkça çıkabilecek bir kavramdır. Polye ovası nedir sorusu da burada araştırılmak istenebilir. Polye ovaları nasıl oluşur ya da nerede görülür gibi soruların cevapları da konunun ayrıntılarında yer alır. Polye ovası nedir incelemesi ile coğrafyaya farklı bir açıdan yaklaşacaksınız. Türkiye’deki polye ovaları ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık.

Polye Ovası Nedir? Polye Ovaları Nasıl Oluşur, Türkiye’de Nerede Görülür?

Polye ovası nedir sorusuna sözlüklerden de cevap bulabilirsiniz. Polye ovaları nasıl oluşur sorusu ile ilgili günümüzde çok sayıda araştırma yapılmıştır. Polye ovası nerede görülür konusu da incelenmesi gerekenler arasındadır. Polye ovası nedir? Polye ovaları, son derece büyük yapıdaki karstik çukurlardır. Bu ovalar karstik ova olarak da isimlendirilir. Türkiye'deki polye ovaları ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Polye Ovası Nedir?

Polye ovası, büyük karstik çukurlardır. Karstik ova olarak da isimlendirilen bu ova türleri kilometrelerce uzunlukta olabilir. Polye ovaları, kaya veya kireç taşlarının çözülmesi, dolin, uvala, lapya gibi erime olayları sonucunda oluşur. Toros dağlarında yaygın olarak polye ovaları görülür.

Polye ovalarının uzunluk ve genişliği 30-40 kmyi bulabilir. Normal ova yapılarından farklı özellikleri de vardır. polkyeler yüksek dağ yapıları arasında ortaya çıkar. Geniş düzlük ve ova yapıları polye olarak adlandırılır. Polye, Sırpçada ova anlamına gelir. Dilimize de Sırpçadan girmiştir.

Türkiye'deki Polye Ovaları

Ülkemizde de çok sayıda polye ovası vardır. söz konusu ovalar tarım için elverişli olup son derece verimli arazilerdir. Bu nedenle polye ovalarında tarımsal faaliyetler çok yoğundur. Ovaların etrafındaki arazilerin karstik olması nedeniyle bu yapılar çorak ve kurak olabilir. Ülkemizdeki en büyük polve ovalarının isimleri aşağıda sıralanmıştır.

  • Kestel ovası
  • Bozova
  • Elmalı polyesi
  • Muğla polyesi
  • Gembos ovası

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Polye Ovası Nedir? Polye Ovaları Nasıl Oluşur, Türkiye’de Nerede Görülür?
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