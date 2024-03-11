Portakal Hangi Besin Grubuna Girer? Portakal Hangi Besin Grubunda Yer Alır?

Portakalın çok tüketilen bir meyve olması ne besin grubunda yer aldığının da merak edilmesine neden olmaktadır. Kişilerin birçok vitamin ve minerali alabildiği meyve aynı zamanda oldukça lezzetlidir. Yüksek miktarda C vitamini ve potasyum içeren portakal düzenli tüketilmesi gereken meyveler arasında da yer alır. Bundan dolayı portakal hangi besin grubuna girer sorusunun yanıtını sizler için haberimizde derledik ve paylaştık.

Portakal Hangi Besin Grubuna Girer?

Portakal en sık tüketilen meyveler arasında yer alır. Kış aylarının vazgeçilmezi olan meyvenin suyu ve kendisi sağlık açısından da önemli bir yere sahiptir. Sağlıklı bünye için tüketilmesi oldukça önemlidir. 1 orta boy portakalın yetişkin bir bireyin günlük olarak C vitamini ihtiyacını karşılamasına yeterli olması tüketimde oldukça önemlidir.

Yalnızca C vitamini değil birçok farklı mineral de içeren meyvelerdendir. Meyve besin grubunda yer alan portakalın sağlık açısından oldukça önemli etkileri bulunur. Soğuk havalarda vücudun direncini artıran portakal meyve grubunun en fazla tüketilenlerindendir.

Portakal İçeriğinde Neler Var?

Birçok besin ögesi bakımından portakalın zengin olduğunu söylemek mümkündür. İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller hakkında da şunları söylemek mümkündür:

C Vitamini

Lif

Folat (B9 vitamini)

Potasyum

A vitamini

Kalsiyum

Gibi son derece zengin içeriklere sahip meyvelerdendir. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamini vermesi yanında sıvı dengesini sağlayabilmesi sayesinde diyet yapanlar için de önem kazanmaktadır.