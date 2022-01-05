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Giriş Tarihi: 5.1.2022 14:42 Son Güncelleme: 5.1.2022 14:42

Portekiz Hangi Kıtada? Portekiz Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Portekiz Hangi Kıtada? Portekiz Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

İber yarımadasında bulunan Portekiz hangi kıtada, dünyanın hangi bölgesinde? Gibi sorular ile meraklıları tarafından araştırılmaktadır. Bizler de Portekiz nerede, hangi yarım kürede yer almaktadır? Gibi sorulara cevap verdik. Yazının devamını okuyarak Portekiz hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Başkenti Lizbon olan Portekiz, yaklaşık olarak 10 milyon nüfusa sahiptir. Ayrıca Portekiz'de Portekizce, İspanyolca ve Mirandaca konuşulmaktadır. Ülkede Portekizliler dışında yaşayan en büyük çoğunluk Brezilyalılardır.

Portekiz Hangi Kıtada?

İber yarımadasında bulunan Portekiz, Avrupa kıtasında yer almaktadır. Hatta Portekiz, Avrupa kıtasının en batısında yer alan ülkedir. Portekiz, İspanya ve Atlas Okyanusu ile çevrili bir ülkedir. Portekiz, üniter yarı başkanlık sistemli cumhuriyet ile yönetilmektedir.

Portekiz iklim olarak Avrupa kıtasının en sıcak ülkesidir. Portekiz'de Akdeniz iklimi görülmektedir. Portekiz için turizm çok önemli bir gelir kaynağıdır. Portekiz hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır kısacası Portekiz dünyanın hangi bölgesinde sorusuna şu cevabı vermek mümkündür; Portekiz Avrupa kıtasında yer almaktadır.

Portekiz Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Avrupa'nın en batısında konumlanan Portekiz ülkesi, Kuzey yarım kürede yer almaktadır. Kuzey Atlas Okyanusu ile kıyısı bulunan Portekiz, İber yarımadasındadır. Portekiz, güney tarafında Fas, Kuzey tarafında ise İspanya ile komşudur.

Portekiz de Arjantin ve Brezilya gibi dünyaya futbolcu ihraç eden ülkeler arasındadır. Çok sayıda Portekizli futbolcu dünyanın çeşitli ülkelerinde forma giymektedir. Kısacası futbol da Portekiz için önemli gelir kaynakları arasındadır. Dünyada son yılların en büyük futbolcularından birisi olan Cristiano Ronaldo da Portekiz Milli Takım formasını giymektedir.

Portekiz Nato ve Avrupa Birliği üyesidir. Ayrıca Brezilya ile de çifte vatandaşlık ve dostluk anlaşması bulunmaktadır. Dünyadaki birçok ülke ile iyi ilişkileri bulunan Portekiz'de zorunlu askerlik 2003 senesinde kaldırılmıştır. Portekizliler Akdeniz ikliminin de etkisi ile son derece sıcak ve eğlenceli insanlardır. Birçok bakıma Türk insanına da benzemektedir. Bu nedenle özellikle Türkiye'de forma giyen Portekizli futbolcular Türkiye'de olmaktan son derece memnun kalıyorlar. Buradan ayrıldıklarında da hep iyi sözler ile Türkiye'yi anıyorlar.

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Portekiz Hangi Kıtada? Portekiz Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?
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