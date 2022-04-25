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Giriş Tarihi: 25.4.2022 14:22 Son Güncelleme: 25.4.2022 14:22

Portekiz’de Saat Kaç? Türkiye Portekiz Saat Farkı İle Lizbon’da Şu An Saat Kaç?

Portekiz’de Saat Kaç? Türkiye Portekiz Saat Farkı İle Lizbon’da Şu An Saat Kaç?

Portekiz’de saat kaç sorusu; yoğun, rengarenk ve farklı kültürleri barından mimarisi ile kendini belli eden bu ülkeye mutlaka gitmek isteyen kişiler için oldukça önem arz etmektedir. Atlas Okyanusu’nun kıyısına uzanan, taş kaldırımları, köprüleri ve katedralleri ile insanlara göz kırpan Lizbon, girift mimarisi ile Porto, Venedik’i anımsatan Aveiro, eski kültürüyle Coimbra, lüks ile bilinen Sintra, dini mimarisiyle Braga, katolik kültürüyle Fatima, plajları ile ünlü Algarve, inanılmaz doğası ile Madeira ve de sonsuz zeytin ağaçları - üzüm bağları ile Evora’yı yerinde görmek isteyen insanların sayısı az denemeyecek kadar fazladır. Dünya üzerinde, aralarında meridyen farkı bulunan her ülke arasında saat farklılıkları bulunmaktadır. Etrafı Kuzey ve Doğu’dan İspanya; Güney ve Batı’dan ise Atlas Okyanusu ile çevrili olan Portekiz ile Türkiye arasındaki saat farkı 2’dir. Aralarında saat farkı bulunan iki ülke arasında yolculuk yapmayı planlayan insanlar için bilinmesi gereken en önemli şey zaman farkı olacaktır. Peki, Portekiz’de saat kaç? Türkiye Portekiz saat farkı ile Lizbon’da şu an saat kaç? Detaylar haberimizde...

Portekiz'de saat kaç sorusu, eşsiz mimari güzellikleri, doğal zeytin ağaçları ve değişik kültürünü gözlemlemek isteyen insanlar için oldukça önemli bir soru olacaktır. Mevcut iki ülke arasındaki saat farkına hakim olamayan kişiler için yolculuklar oldukça karmaşık olabilmektedir. Güneybatı Avrupa'da yer alan Portekiz ile Türkiye arasında 5 saatlik uçuş mesafesi bulunmaktadır. Türkiye ile Portekiz arasında 2 saatlik zaman farkı bulunmakta olup Portekiz Türkiye'den 2 saat daha geridedir. Portekiz yolculuğuna çıkacak insanlar için bu saat farkını iyi bilmek, tatil sırasında kendilerine kolaylık sağlayacaktır. Dilerseniz Portekiz'de saat kaç sorusunun cevaplarını haberimizde inceleyelim...

Portekiz'de Saat Kaç?

Güneybatı Avrupa'da konumlanan Portekiz özellikle mimari açıdan ziyaret edilmektedir. Dünya ülkeleri arasında saat farklılıklarına sebep olan meridyen, enlem ve boylam farklılıkları birbirine mesafesi olan her ülke arasında bulunmaktadır. Nüfusu 10.31 milyon olan Portekiz ile Türkiye arasındaki saat farkı ise 2'dir. Türkiye Portekiz'den 2 saat daha ileride bulunmaktadır.

Portekiz Türkiye Saat Farkı

Kültürel zenginliklerini kendi içinde barındıran iki ülke arasında 2 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır. Dünya üzerinde Portekiz, Türkiye'ye göre daha Batı'da yer almaktadır ve iki ülke arasında 2 saatlik fark bulunmaktadır. Portekiz Türkiye Cumhuriyeti'nden 2 saat daha geridedir.

Portekiz Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Portekiz ile Türkiye arasında 2 saat fark bulunmaktadır. Türkiye Portekiz'den 2 saat öndedir. İki ülke arasında bulunan 2 saatlik zaman farkı gece-gündüz farkını ortaya çıkarmamaktadır fakat mevcut saat farkının var olması, gezginler için yine de önem arz etmektedir. Portekiz'de saat 14:00 olduğunda Türkiye'de saat 16:00 olacaktır.

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Portekiz’de Saat Kaç? Türkiye Portekiz Saat Farkı İle Lizbon’da Şu An Saat Kaç?
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