Portekiz’de Saat Kaç? Türkiye Portekiz Saat Farkı İle Lizbon’da Şu An Saat Kaç?

Portekiz'de saat kaç sorusu, eşsiz mimari güzellikleri, doğal zeytin ağaçları ve değişik kültürünü gözlemlemek isteyen insanlar için oldukça önemli bir soru olacaktır. Mevcut iki ülke arasındaki saat farkına hakim olamayan kişiler için yolculuklar oldukça karmaşık olabilmektedir. Güneybatı Avrupa'da yer alan Portekiz ile Türkiye arasında 5 saatlik uçuş mesafesi bulunmaktadır. Türkiye ile Portekiz arasında 2 saatlik zaman farkı bulunmakta olup Portekiz Türkiye'den 2 saat daha geridedir. Portekiz yolculuğuna çıkacak insanlar için bu saat farkını iyi bilmek, tatil sırasında kendilerine kolaylık sağlayacaktır. Dilerseniz Portekiz'de saat kaç sorusunun cevaplarını haberimizde inceleyelim...

Portekiz'de Saat Kaç?

Güneybatı Avrupa'da konumlanan Portekiz özellikle mimari açıdan ziyaret edilmektedir. Dünya ülkeleri arasında saat farklılıklarına sebep olan meridyen, enlem ve boylam farklılıkları birbirine mesafesi olan her ülke arasında bulunmaktadır. Nüfusu 10.31 milyon olan Portekiz ile Türkiye arasındaki saat farkı ise 2'dir. Türkiye Portekiz'den 2 saat daha ileride bulunmaktadır.

Portekiz Türkiye Saat Farkı

Kültürel zenginliklerini kendi içinde barındıran iki ülke arasında 2 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır. Dünya üzerinde Portekiz, Türkiye'ye göre daha Batı'da yer almaktadır ve iki ülke arasında 2 saatlik fark bulunmaktadır. Portekiz Türkiye Cumhuriyeti'nden 2 saat daha geridedir.

Portekiz Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Portekiz ile Türkiye arasında 2 saat fark bulunmaktadır. Türkiye Portekiz'den 2 saat öndedir. İki ülke arasında bulunan 2 saatlik zaman farkı gece-gündüz farkını ortaya çıkarmamaktadır fakat mevcut saat farkının var olması, gezginler için yine de önem arz etmektedir. Portekiz'de saat 14:00 olduğunda Türkiye'de saat 16:00 olacaktır.