Portofino Nerede? Portofino Hangi Ülkede, Nereye Bağlı?

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Portofino Nerede?

Portofino, İtalya'nın Genova kentine bağlı olan bir sahil kasabasıdır. Bu kasabaya en yakın havaalanı da yine Genova'da bulunmaktadır. Portofino'ya gelen turistler Genova Havaalanı'na gelerek 1 saatlik tren yolculuğu ile Santa Margerita'ya gelmelidir. Buradan kalkan tekneler ile de Portofino'ya ulaşmanız mümkündür.

Portofino 500 kişinin yaşadığı küçük bir sahil kasabasıdır. Yaz aylarında gelen turistler nedeniyle kasabanın nüfusu yaklaşık 3 katına çıkar. Kasaba 1920 yılında Doğal Park olarak ilan edilmiştir. Bu nedenle kasabada eski yapıların neredeyse tamamı zarar görmeden günümüze kadar ulaşmıştır.

Portofino Nereye Yakın?

Portofino, İtalya'nın en lüks yerlerinden biridir. bu sahil kasabasında lüks yatların demirlediğini de görebilirsiniz. Konaklama imkânı kısıtlı olan kasabada bulunan otellerin gecelik fiyatlarının biraz yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Portofino İtalya'nın doğusunda yer almaktadır. Burada bulunduğunuz süre içerisinde Castello Brown Kalesi'ni mutlaka ziyaret etmelisiniz. Bu kaleye çıktığınızda Portofino isminin de nereden geldiğini göreceksiniz. Ayrıca doğal güzellikleri ve denizi de görülmeye değer niteliktedir. Sahil kasabasında tatile gittiğinizde deniz ve yeşille iç içe bir süreç yaşayacaksınız.