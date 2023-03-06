Modern medeniyetlerin yapı taşı olan Yunan mitolojisi Homeros'un yazdığı İlyada ve Odysseia eseriyle beraber günümüze kadar taşınmıştır. Kronos'un çocuklarından birisi olan, Zeus ile Hades'in kardeşi Poseidon ise mitolojinin en dikkat çekici karakteridir. Poseidon kimdir sorusu ise, onun hakkında araştırma yapan kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Kardeşlerinin arasında en kavgacısı olan, denizlerin koruyucusu Poseidon'un hikayesi ise merak edilmiştir. Özellikle mitolojiye ilgi duyan kimseler, Poseidon ile ilgili olarak mızrağının adı nedir gibi sorulara da cevap aramıştır. Poseidon kimin oğlu ve kimin babası soruları da dikkat çekmiştir. Roma mitolojisinde Neptün olarak bilinen Poseidon kimdir? Mitolojide Poseidon ne tanrısı, neyi temsil eder ve hikayesi nedir? İşte cevaplar...

Poseidon Kimdir?

Yunan mitolojisinde Poseidon kimdir sorusu, özellikle bu alana ilgi duyan kimseler tarafından araştırılmıştır. Onun kimin oğlu olduğu sorusuna ise Kronos'un Rhea'dan çocuğu diyebiliriz. Poseidon, Hades ve Zeus'un kardeşidir. Evrenin üç katmanı ise bu üç kardeş tarafından yönetilir. Poseidon deniz, okyanus ve depremlerin yöneticisidir. Kardeşi arasında kendisi, denizleri, nehirleri, gölleri alır. Mitolojiye göre meydana gelen deprem ve deniz olayları Poseidon tarafından ortaya çıkarılır. Onun ayrıca bir mızrağı olduğu bilinir. Mızrağının adı nedir sorusuna ise Trident cevabı verilir. Trident denilen bu mızrak üç dişli bir yabadır. Mitolojiye göre Poseidon bu silahı yere vurduğunda depremler oluşmaktadır.

Poseidon Ne Tanrısı, Neyi Temsil Eder?

Poseidon "Ey yerleri sarsan" ve "Kara saçlı" olarak da bilinir. Poseidon güç ve hırsın temsilcisidir. Onun bu hırsı ise Atlantis'in yok olmasına neden olmuştur. Bunun en büyük nedeni, Dünya'nın en büyük şehrini inşa etme isteğidir. Poseidon diğer iki kardeşi olan Zeus ve Hades'ten farklı olarak deniz ve depremlerin tanrısıdır. Roma mitolojisinde ise Neptün olarak bilinir. Poseidon'un Ege bölgesindeki Eğriboz adasının açıklarında yaşadığı bilgisi söz konusudur. Onun atlarla da arası iyidir. Atların nasıl kullanılacağını da insanlara öğretmiştir. Poseidon en güçlü ikinci tanrı olarak bilinir.